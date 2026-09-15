El Torneig Solidari Sergio Ayala recapta més de 25.000 euros per a la recerca del DIPG
La iniciativa celebrada a Sant Feliu de Guíxols tindrà continuïtat dijous amb un partit entre el Real Madrid i el juvenil A del club ganxó a Valdebebas
El primer Torneig Solidari Sergio Ayala, celebrat els dies 5 i 6 de setembre a Sant Feliu de Guíxols, ha aconseguit recaptar 25.314,56 euros per a la recerca del glioma difús intrínsec de tronc encefàlic (DIPG). Els diners es destinaran íntegrament al Departament de Recerca del DIPG del CIMA Universidad de Navarra, especialitzat en oncologia pediàtrica.
La xifra ha estat comunicada aquesta setmana pels organitzadors del torneig, impulsat pel Rotary Club de Girona i el CF Sant Feliu de Guíxols. La primera edició va reunir vuit dels planters més destacats del futbol estatal i l'organització ja ha confirmat que la iniciativa tindrà una segona edició l'any 2027.
Els més de 25.000 euros recaptats provenen de les aportacions vinculades als equips participants, les barres, els patrocinadors, els voluntaris, les entitats col·laboradores i la venda de marxandatge.
El DIPG és un càncer cerebral pediàtric especialment agressiu que afecta una trentena d'infants cada any a Espanya i que, segons les dades facilitades per l'organització, presenta una supervivència inferior a l'1%. Els fons obtinguts amb el torneig serviran per donar continuïtat als projectes d'investigació sobre aquesta malaltia.
Partit contra el Real Madrid a Valdebebas
La iniciativa solidària continuarà aquest dijous 17 de setembre, a les cinc de la tarda, amb un partit entre el Real Madrid i el juvenil A del CF Sant Feliu de Guíxols. El duel es disputarà al camp 7 de la Ciudad Real Madrid, a Valdebebas.
El partit s'emmarca en el projecte del Torneig Solidari Sergio Ayala i vol contribuir a donar més visibilitat a la recerca del DIPG més enllà de les comarques gironines. La trobada es presentarà sota el lema «Més que un partit, una causa. Un futur».
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