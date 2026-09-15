Tres partits en sis dies: Una setmana d’altíssima exigència per al Bisbal
Els d’Èric Surís juguen demà contra el Prat en partit de Lliga Catalana i dissabte, a Mollet contra el Castelló, de Copa d’Espanya
El Sòl Gironès Bisbal Bàsquet va regalar-se diumenge una victòria en un escenari de luxe com Fontajau. Va ser un dia molt especial en què els baix-empordanesos, amb un Adrià Domínguez estel·lar amb 25 punts van saber patir per acabar remuntant i superant en Benicarló en partit de Copa d’Espanya. Dissabte, el rival serà el Castelló en un partit que, en aquest cas, es jugarà a Mollet del Vallès, en la segona etapa de la pretemporada en ruta que ha de fer el Bisbal per culpa de les obres al Pavelló Vell. Abans però, l’equip tindrà un altre compromís demà a la pista del Prat en partit de Lliga Catalana.
Una setmana ben atapeïda, doncs, per al conjunt d’un Èric Surís que s’hauria estimat més repartir més els partits. «El més normal hauria estat jugar la Lliga Catalana el primer cap de setmana de setembre i no haver de jugar tres partits ara en sis dies. Així ho han volgut. A partir d’aquí, toca cuidar-nos amb el preparador físic i el fisioterapeuta i estar atents a la recuperació i l’administració dels jugadors», deia Surís després de la victòria contra el Benicarló. En aquest sentit, el tècnic no va poder comptar amb Pablo Orenga ni Leroy Odiahi, dos dels pivots, ni Jorge Lafuente. «No hem forçat en Jorge perquè ens estimem més que es perdi alguna setmana de setembre que no pas una d’octubre. Només tindrem deu jugadors sans per dimecres i dissabte. Seran dos entrenaments de màxima qualitat per créixer i guanyar en identitat competitiva», diu Surís.
El problema d’efectius al joc interior l’ha mitigat una mica Mike Mukendi, fitxatge temporal mentre s’espera que Orenga es recuperi. Mentrestant Matt Ragsdale va ensenyar una mica de què és capaç a Fontajau. El nord-americà no va tenir el seu millor dia en atac però va ser decisiu als minuts finals. «Sabem el talent que té i els últims minuts els ha de jugar, independentment de si ha fallat abans. És el rol que té a l’equip i haig de ser coherent amb el discurs. I més en un partit on la prioritat era créixer».
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