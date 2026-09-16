actualitat blaugrana
Un Camp Nou de Champions
La final de la màxima competició europea es disputarà a l’estadi blaugrana el 2 de juny del 2029, segons va designar ahir la UEFA. Serà el primer gran esdeveniment internacional que acollirà l’estadi totalment remodelat.
Albert Guasch
El Comitè Executiu de la UEFA va determinar ahir que l’Spotify Camp Nou aculli la final de la Champions del 2029. Serà el primer gran esdeveniment de l’estadi totalment reformat. Serà també la tercera vegada que Barcelona organitzi la final de la màxima competició continental. "És un orgull immens per al FC Barcelona i per a tots els barcelonistes", va declarar Joan Laporta als mitjans del club.
El Camp Nou competia amb Wembley, però ja se sabia que partia amb avantatge. La candidatura del camp del Barça comptava amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Reial Federació Espanyola de Futbol i el Govern espanyol. L’estadi blaugrana estarà acabat, segons els terminis previstos, el 2028.
La seva elevada capacitat, de gairebé 105.000 espectadors, ha resultat un factor molt atractiu per a la UEFA que dirigeix l’eslovè Aleksander Ceferin, que recentment ha fet bones relacions amb el president Joan Laporta. També ha valorat els més de 9.000 seients VIP, la capacitat hotelera de Barcelona i la seva connexió amb tots els països europeus.
Grans esdeveniments
Per al 2 de juny del 2029, data de la final, el Camp Nou ja hauria d’estar més que acabat i rodat, incloent-hi els accessos. Aquesta temporada s’ha de completar la tercera graderia i entre l’estiu del 2027 i els primers mesos de la campanya següent s’instal·larà la coberta, el més delicat de la remodelació actual i que obligarà el Barça a jugar diversos mesos a Montjuïc un altre cop. Llavors només faltarà la col·locació dels tres videomarcadors, cosa que està previst que passi l’estiu del 2028. La primera pedra de la reforma es va posar al maig del 2023.
Per al FC Barcelona, l’elecció de la UEFA "suposa un reconeixement internacional al nou Spotify Camp Nou, que es consolida com un estadi de referència mundial, a l’avantguarda en experiència, tecnologia, connectivitat, accessibilitat i serveis", segons el president blaugrana.
El club, en el seu comunicat oficial, remarca que la decisió "reforça el posicionament de Barcelona i Catalunya com a referents internacionals en l’organització de grans esdeveniments esportius. L’arribada d’una final de la Champions representa també una oportunitat per projectar internacionalment la ciutat i el país i generar un impacte mediàtic i econòmic important".
En aquesta línia es va manifestar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé. "L’elecció de l’Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Lliga de Campions 2029 és una gran notícia per a Barcelona. Aquest 2026 hem organitzat el Grand Départ del Tour de França i també aspirem a ser seu de la final del Mundial del 2030". La rivalitat aquí prové del Santiago Bernabéu i, especialment, del gran estadi que s’està construint a Casablanca (el Marroc).
Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, va posar en valor el treball conjunt entre institucions i va expressar la seva satisfacció: "Serà una seu magnífica per a un altre gran esdeveniment que acollirà Catalunya".
"Hi seré"
Hansi Flick, el contracte del qual expira el 2028 amb opció de renovar un any més, va dir ahir que es pot comptar amb la seva presència a la final. "Hi seré al 100%, sigui com a entrenador o com a aficionat del Barça. El futbol va molt de pressa i mai se sap què pot passar", va dir somrient l’alemany.
Al camp del Barça ja s’hi han celebrat les finals de la Copa d’Europa del 1989, amb el 4-0 del Milan a l’Steaua Bucarest, i del 1999, amb l’agònica victòria del Manchester United sobre el Bayern amb dos gols en el temps afegit, que van capgirar el marcador a favor dels anglesos (2-1). Una de les finals més increïbles de la història de la competició.
El Comitè Executiu de la UEFA, reunit a Tessalònica (Grècia), també va decidir que la final de l’any anterior, la del 2028, se celebri a l’Allianz Arena de Munic (Alemanya), com ja va passar el 2024. Alhora va resoldre les seus del partit decisiu de la Champions femenina: el 2028 es jugarà a Lió (França) i el 2029, a Cardiff (Gal·les). San Mamés, que es postulava com a seu, es va quedar sense premi.
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