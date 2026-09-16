Líders femenines en l'esport: Normalitzar el que és normal
Stefi Batlle, Teresa Masó, Laia Palau, Olga Praderas i Aliona Boslova comparteixen la seva experiència personal en la primera jornada del cicle de conferències per visibilitzar i impulsar l’esport femení a Catalunya
L’últim anunci de Sydney Sweeney ha tornat a destapar la polèmica sobre la sexualització de les dones en el món de l’esport. L’actriu nord-americana surt pràcticament despullada, tapant-se amb pilotes o elements de diferents disciplines, en una campanya per a la plataforma d’apostes Noving que ha indignat la gran majoria d’esportistes. «This is women in sports», s’han afanyat a replicar referents de primer nivell com la nedadora Ariarne Titmus, la gimnasta Natalia Escalera, la boxejadora Skye Nicolson o la triatleta Jenna Gwinn mentre mostren quin és realment el paper de les dones en el món de l’esport: dedicació, esforç, sacrifici, treball en equip, excel·lència, èxit...
A Girona, tampoc es validen comportaments com el de Sweeney i s’aplaudeix «no el què ha fet ella, sinó les esportistes referents». La 1a jornada del cicle de conferències per promoure el lideratge femení en l’esport que impulsa el Departament d’Esports, i que també arribarà pròximament a les capitals de província Lleida i Tarragona amb l’objectiu de descentralitzar, va tractar això i més en una tarda on van tenir veu dones com Stefi Batlle, directora corporativa del Bàsquet Girona i directora de la Fundació; Teresa Masó, impulsora del piragüisme al Salt-Ter, de l’atletisme i de l’esport escolar; Laia Palau, exjugadora de l’Uni i de la selecció espanyola; Olga Praderas, impulsora de projectes per visibilitzar i referenciar l’esport femení; Aliona Bolsova, extenista que es va retirar oficialment el passat mes d’abril al torneig de la Bisbal; i Berta Aznar, directora de l’Institut Català d eles Dones.
«Tant de bo d’aquí un temps només haguem de parlar de liderage en l’esport», va sospirar Stefi Batlle. «Sense establir cap manual ni donar lliçons de res», la gironina va explicar com ha arribat a posar-se en primer pla per liderar un Bàsquet Girona que ofereix «igualtat d’oportunitats»: «No tenim una secció femenina. Som un club amb equips femenins i masculins. Donem els mateixos serveis als dos llocs, no entenem de diferències. Ho normalitzem de veritat». Normalitzar, especialment, va ser una de les paraules que més va utilitzar. «Durant la meva carrera, m’he trobat que hi ha força tics importants com voler normalitzar que les dones tinguin càrrecs de lideratge en l’esport. No ho considerem normal, però hem de fer-ho. No hi som per cap quota ni res per l’estil. El lideratge femení no és una qüestió de quotes sinó de capacitats. Hem de poder explicar i fer visible tot el que podem aportar les dones en el món de l’esport, sense posar-nos barreres. Hem d’entendre que el nostre lideratge pot ser igual de bo que el d’un home. Es pot ser exigent i propera, tenir ambició i empatia. El que s’entén com a feblesa en el món masculí, pot ser el contrari. Darrere d’allò que ens diuen que ens debilita hi ha sempre una fortalesa. El lideratge no va de gènere, va de capacitats i de persones». En aquest sentit, va remarcar que «una tota sola no ho pot fer; hem d’envoltar-nos de gent i tenir aliades i aliats». No sense donar la clau de l’assumpte: «Liderar per transformar clubs i equips vol dir també transformar qui pot liderar-los demà».
La directora corporativa del Bàsquet Girona va reivindicar que «no només hem de fer jornades, sinó que ho hem de viure». «Tenim 4.200 abonats amb els nois i 2.300 amb les noies, malgrat que elles estan a un molt alt nivell. Costa molt si nosaltres mateixos no hi anem». És per això que va animar tothom a assistir el dia 30 de setembre a Fontajau: «Si ens classifiquem, tornarem a competir a l’Eurolliga i hem d’omplir el pavelló».
Es va sumar a la crida Laia Palau. «Si hi ha obstacles, els hem de saltar. Jo potser no he tingut les mateixes possibilitats perquè no he entrenat amb els mateixos entrenadors o fisios ni he tingut els millors horaris o viatges, però això és una carrera i hem de tenir determinació i responsabilitat individual sense boicotejar-nos a nosaltres mateixes», va defensar l’exbase.
La maternitat a l’elit
En una setmana en la qual també ha sortit a la llum del cas de Maica Garcia, després que la waterpolista denunciés a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que el Sabadell l’ha descartat per ser mare, Teresa Masó va compartir la seva experiència personal. «La maternitat va frenar la meva carrera com a entrenadora d’atletes olímpics. L’atletisme per a molts entrenadors no és una feina de dedicació complerta, s’ha de compaginar amb una altra feina i se li dediquen moltes hores. Quan vaig ser mare, el club on estava va decidir que si jo volia reduir tardes podia portar la base però no podia continuar amb els atletes olímpics. Haver de deixar aquesta part, però, em va obrir una porta començant un camí nou en el piragüisme», va relatar.
Olga Praderas, per la seva part, va insistir que «hem de deconstruir-nos per tornar-nos a construir. Tot ve d’una imposició social que ens diu què hem de fer i què no. Necessitem líders esportives a dalt i a baix. Que no només siguin referents, sinó que també tinguin influència. Si estem millor és perquè hi comença a haver veus que es qüestionen tot això, però encara hi ha moltes dones que no estan convençudes. Hem de fer en pas en un problema que no és de dones i homes, és social».
Durant la jornada també es van posar els exemples d’èxit del Club Ciclista Baix Ter, Club Natació Banyoles i Club Patinatge Olot i es va reconèixer Praderas i el club ciclista per la seva tasca.
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