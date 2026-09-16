els de mourinho es tornen a desfondar
El Reial Madrid ganduleja a Elx i voreja un nou fiasco
Un gol d’Espí en el descompte segella un triomf que semblava lligat al descans (0-2) i que van regalar en una altra segona meitat llastimosa.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid de Mourinho és si fa no fa el mateix. El mateix d’aquest equip aburgesat que va avorrir Ancelotti i que va acabar per fer fora Xabi quan els va voler fer treballar. Amb Mourinho no ha canviat res. Els blancs no proposen amb la pilota als peus i es deixen anar en les segones parts. En aquesta ocasió va sortir cara i el gol d’Espí en el temps afegit els va donar el triomf, però deixa males sensacions de cara al derbi d’aquest diumenge.
L’Elx va prometre ser valent d’inici i va sortir un partit divertit al Martínez Valero. Al quart d’hora s’acumulaven les ocasions: Vinícius, Mbappé, Huijsen, Valera, Osorio, Vinícius...
Dos gols en vuit minuts
Als 25 minuts una falta a punt de l’àrea de l’Elx va acabar amb una rosca d’Arda Guler que va enganxar al pal de Dituro, còmplice en aquest primer gol. El Reial Madrid és un altre amb el futbolista turc. Només vuit minuts, després Diomande va treure del seu lloc Revivo i li va guanyar l’esquena per rebre una passada a l’espai de Valverde i servir de primeres Mbappé per anotar el segon. L’ivorià ho necessitava per justificar el seu fitxatge (més enllà del preu). El tercer va poder arribar perquè l’encert blanc castigava un Elx naïf.
En la segona meitat el Madrid es va limitar a gestionar l’avantatge. Els il·licitans s’anaven animant davant la desídia madridista, fins que Mourinho va decidir reactivar els seus amb Bellingham i Brahim.
Als 70 minuts, Osorio marcava un merescut gol. Els blancs tornaven a disparar al peu i ficaven el rival en el partit. Els de Mourinho pensaven ja en el Metropolitano, però encara havien de tancar el xoc amb l’Elx.
Passaven els minuts i no canviava l’actitud del Madrid. S’abonava al seu punch, però sense generar mèrits per arribar a l’àrea de Dituro. I els d’Anselmi es creixien recolzats per una grada que creia en els seus. Fins que en el minut 82 una pèrdua de Cucurella va acabar amb Fer Niño creuant la xarxa i desencadenant l’eufòria al Martínez Valero.
El Madrid tornava a tirar per terra en la segona meitat el que va fer en la primera. La sortida d’Espí i Endrick va portar els blancs a camp rival i al final una jugada de Bellingham davant un Elx esbojarrat va permetre marcar a l’ariet blanc el gol que segellava un sofert triomf.
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