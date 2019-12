Partit:FC Barcelona - Real Madrid

quart 1 Minut 00' Punts - Resultat 0 - 0 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck falla el triple. El rebot defensiu és per a Adam Hanga. quart 1 Minut 00' Punts - Resultat 0 - 0 Brandon Davies Barça " Brandon Davies falla el triple. El rebot defensiu és per a Facundo Campazzo. quart 1 Minut 01' Punts - Resultat 0 - 0 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck falla la cistella per un tap de/d' Víctor Claver. . quart 1 Minut 01' Punts - Resultat 2 - 0 Anthony Randolph Real Madrid " Anthony Randolph falla el triple. El rebot defensiu és per a Víctor Claver. quart 1 Minut 02' Punts 2 Resultat 4 - 0 Nikola Mirotic Barça " Ganxo de/d' Nikola Mirotic quart 1 Minut 02' Punts - Resultat 4 - 0 Cory Higgins Barça " Cory Higgins falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Jeffery Taylor quart 1 Minut 03' Punts - Resultat 4 - 0 Brandon Davies Barça " Brandon Davies falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Walter Tavares quart 1 Minut 03' Punts - Resultat 4 - 0 Nikola Mirotic Barça " Nikola Mirotic falla el triple. El rebot ofensiu és per a Brandon Davies quart 1 Minut 03' Punts 2 Resultat 6 - 0 Brandon Davies Barça " Esmatxada de/d' Brandon Davies quart 1 Minut 04' Punts 2 Resultat 8 - 0 Cory Higgins Barça " Safata de/d' Cory Higgins amb assistència de Adam Hanga quart 1 Minut 04' Punts 3 Resultat 8 - 3 Anthony Randolph Real Madrid " Triple de/d' Anthony Randolph amb assistència de Jeffery Taylor quart 1 Minut 04' Punts - Resultat 8 - 3 Jeffery Taylor Real Madrid " Jeffery Taylor falla el triple. El rebot defensiu és per a Víctor Claver. quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 8 - 3 Nikola Mirotic Barça " Nikola Mirotic falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Gabriel Deck quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 8 - 3 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Víctor Claver quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 10 - 3 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo falla el triple. El rebot ofensiu és per a Anthony Randolph quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 10 - 3 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck falla el triple. El rebot ofensiu és per a Walter Tavares quart 1 Minut 06' Punts 2 Resultat 10 - 5 Anthony Randolph Real Madrid " Cistella de/d' Anthony Randolph quart 1 Minut 06' Punts 3 Resultat 13 - 5 Cory Higgins Barça " Triple de/d' Cory Higgins quart 1 Minut 06' Punts - Resultat 13 - 5 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo falla la cistella quart 1 Minut 07' Punts - Resultat 13 - 5 Cory Higgins Barça " Cory Higgins falla la cistella per un tap de/d' Walter Tavares. . quart 1 Minut 07' Punts - Resultat 13 - 5 Nikola Mirotic Barça " Nikola Mirotic falla la cistella quart 1 Minut 07' Punts 2 Resultat 13 - 7 Jeffery Taylor Real Madrid " Ganxo de/d' Jeffery Taylor quart 1 Minut 07' Punts 2 Resultat 15 - 7 Ante Tomic Barça " Ganxo de/d' Ante Tomic quart 1 Minut 08' Punts - Resultat 15 - 5 Anthony Randolph Real Madrid " Anthony Randolph falla el triple. El rebot defensiu és per a Álex Abrines. quart 1 Minut 08' Punts 3 Resultat 18 - 5 Malcolm Delaney Barça " Triple de/d' Malcolm Delaney quart 1 Minut 09' Punts - Resultat 18 - 5 Rudy Fernández Real Madrid " Rudy Fernández falla el triple. El rebot defensiu és per a Álex Abrines. quart 1 Minut 09' Punts 3 Resultat 21 - 5 Malcolm Delaney Barça " Triple de/d' Malcolm Delaney quart 1 Minut 09' Punts - Resultat 21 - 5 Nicolás Laprovittola Real Madrid " Nicolás Laprovittola falla el triple. El rebot defensiu és per a Malcolm Delaney. quart 2 Minut 00' Punts 2 Resultat 24 - 5 Álex Abrines Barça " Esmatxada de/d' Álex Abrines amb assistència de Ante Tomic quart 2 Minut 00' Punts 2 Resultat 24 - 7 Trey Thompkins Real Madrid " Cistella de/d' Trey Thompkins quart 2 Minut 00' Punts - Resultat 24 - 7 Kyle Kuric Barça " Kyle Kuric falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Usman Garuba quart 2 Minut 01' Punts - Resultat 24 - 7 Trey Thompkins Real Madrid " Trey Thompkins falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Ante Tomic quart 2 Minut 01' Punts 3 Resultat 27 - 7 Pierre Oriola Barça " Triple de/d' Pierre Oriola amb assistència de Malcolm Delaney quart 2 Minut 01' Punts - Resultat 27 - 7 Nicolás Laprovittola Real Madrid " Nicolás Laprovittola falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Pierre Oriola quart 2 Minut 01' Punts - Resultat 27 - 7 Kyle Kuric Barça " Kyle Kuric falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Usman Garuba quart 2 Minut 02' Punts - Resultat 27 - 7 Fabien Causeur Real Madrid " Fabien Causeur falla la safata. El rebot ofensiu és per a Trey Thompkins quart 2 Minut 02' Punts 2 Resultat 27 - 9 Trey Thompkins Real Madrid " Cistella de/d' Trey Thompkins quart 2 Minut 02' Punts 2 Resultat 29 - 9 Ante Tomic Barça " Safata de/d' Ante Tomic quart 2 Minut 03' Punts - Resultat 29 - 9 Ante Tomic Barça " Ante Tomic falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Trey Thompkins quart 2 Minut 03' Punts - Resultat 29 - 9 Usman Garuba Real Madrid " Rebot ofensiu de/d' Usman Garuba després de fallar el seu llançament a cistella quart 2 Minut 03' Punts 2 Resultat 29 - 11 Usman Garuba Real Madrid " Cistella de/d' Usman Garuba i tir lliure addicional per la &NROª falta de/d' Álex Abrines quart 2 Minut 03' Punts 3 Resultat 32 - 12 Adam Hanga Barça " Triple de/d' Adam Hanga amb assistència de Ante Tomic quart 2 Minut 04' Punts - Resultat 32 - 12 Fabien Causeur Real Madrid " Fabien Causeur falla la cistella per un tap de/d' Kyle Kuric. . quart 2 Minut 04' Punts 2 Resultat 32 - 14 Fabien Causeur Real Madrid " Safata de/d' Fabien Causeur quart 2 Minut 04' Punts 3 Resultat 35 - 14 Kyle Kuric Barça " Triple de/d' Kyle Kuric quart 2 Minut 06' Punts - Resultat 35 - 16 Adam Hanga Barça " Adam Hanga falla la cistella per un tap de/d' Trey Thompkins. . quart 2 Minut 06' Punts - Resultat 35 - 16 Rudy Fernández Real Madrid " Rudy Fernández falla el triple. El rebot defensiu és per a Brandon Davies. quart 2 Minut 07' Punts - Resultat 35 - 16 Anthony Randolph Real Madrid " Anthony Randolph falla el triple. El rebot defensiu és per a Malcolm Delaney. quart 2 Minut 07' Punts - Resultat 35 - 16 Malcolm Delaney Barça " Malcolm Delaney falla el triple. El rebot defensiu és per a Rudy Fernández. quart 2 Minut 07' Punts 3 Resultat 35 - 19 Rudy Fernández Real Madrid " Triple de/d' Rudy Fernández després d'un contraatac