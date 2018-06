Tret de sortida als casals d'estiu

Després d'acabar el curs, les colònies i els casals prenen el protagonisme a les famílies. Aquest dilluns, molts nens i nenes han començat la temporada de casals d'estiu, amb una oferta variada que a més de les activitats més tradicionals on els jocs d'aigua i les sortides tenen més pes, comença a incloure programes específics de temàtiques concretes. És el cas del casal que organitza des de fa alguns anys la Fundació Pere Tarrés i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, una oportunitat per endinsar-se en el món de la història antiga des d'un punt de vista més lúdic que el què poden viure els infants a les escoles. Els infants hi arriben motivats per aprendre coses noves i els pares, els han apuntat convençuts que serà una bona manera d'aprofitar les vacances a la ciutat.

Segons ha explicat el director del casal, Albert Ciller, la proposta d'enguany s'ha plantejat des d'un punt de vista ''transversal', deixant enrere el tarannà cronològic que havia tingut en altres edicions, i per tant, a través de temes concrets, com per exemple, l'ús i l'aprofitament de l'aigua, s'aprofundirà en la manera com diferents civilitzacions s'hi ha afrontat.

L'excusa és una nena del futur que envia una càpsula amb els dubtes que li han sorgit després de voler entrar en una escola d'arqueologia d'elit. Els infants del casal l'hauran d'ajudar a resoldre tots aquests temes i així, cada setmana, assoliran un repte per tal de poder enviar les respostes a la protagonista del casal. Amb aquest eix, explica Ciller, els infants aprendran i s'endinsaran en l'antiguitat. Ciller creu que en general són nens ''que els interessa la història, Tadeo Jones i Indiana Jones'' i que per tant, hi van molt'' predisposats'' a qualsevol tipus d'activitat que els permeti descobrir aquests detalls.

De fet, aquesta és la motivació de bona part dels pares que han apuntat els nens en aquest casal d'arqueologia. La Natàlia de la Figuera ha explicat que és per fer ''una cosa diferent i aprofitar el temps aprenent coses''. Per l'Aldredo Pérez, que ha apuntat els fills amb el grup d'amics de l'escola, és una manera de fer ''alguna cosa diferent que no siguin jocs d'aigua''. Entre els infants que començaven aquesta primera setmana, n'hi havia molts que repetien de l'any passat. La Núria, per exemple, destacava que entre el què més li va agradar de l'estiu passat va ser treballar els jeroglífics i poder escriure el seu nom. En Max també recordava haver après detalls de la civilització egípcia però s'excusa en què ho havia oblidat per culpa de l'escola. La Judit reconeixia que l'any passat s'ho va passar molt bé.



Combinar el lleure amb un centre d'interès

El portaveu de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, explica que aquests casals més especialitzats combinen l'oci més tradicional amb un eix conductor que, ena quest cas, és l'arqueologia. El programa va lligat a les activitats que té a l'agenda el museu, ja sigui amb exposicions o altres iniciatives. Per Tarrés, que reconeix que en general l'activitat de casals és de proximitat, explica que en aquest s'hi poden congregar infants de tota la ciutat interessats en el tema.

La proposta de casals temàtics, a banda del d'arqueologia, pot donar-se en idiomes, esports en concret o la màgia, i conviu amb les activitats més tradicionals on els jocs d'aigua, les gimcanes, les excursions i sortides ocupen els infants que estan de vacances però que els seus pares encara treballen.