Les millors Festes Majors de les comarques gironines

Si us agrada la festa, no us perdeu cap de les festes majors que us hem seleccionat, us garantim diversió al 100%!



Salt

Coincidint amb Sant Jaume, el municipi de Salt celebra la seva ja famosa Festa Major. Durant una setmana, els saltencs podran gaudir de molts actes: des del pregó d´inauguració fins a actes de castellers, passant pels diversos concerts que se celebraran cada nit a les barraques. Un any més, els joves faran el tradicional correbars per erigir-se, de nou, com els grans animadors de la festa.

La programació també inclou festes pels més petits, amb espectacles infantils teatrals.



Blanes

Santa Anna és l'excusa dels blanencs per a celebrar la festa major i emplena la població d'activitats per a tothom!

Balls amb orquestra cada dia, castellers, espectacles infantils, concerts a l'Ensorra't fan gaudir als ciutadans i els visitants que a finals de juliol omplen la zona.

Però si les festes de Blanes són conegudes, és pel Concurs Internacional de Focs Artificials, on es poden veure les millors pirotècniques del món competint per a ser la millor.

Si us agraden els focs artificials, no dubteu a passar per Blanes!



Sant Feliu de Guíxols

Amb l'inici de l'Agost, els ganxons celebren la festa major. La cercavila de gegants dóna el tret de sortida a més de 4 dies de festa sense descans.

La tradició mana anar a sopar a una de les barraques que les entitats ganxones posen als jardins Juli Garreta, mentre s'escolta la típica música de les atraccions de fira, per a després, anar a emplenar el got a les Barraques de davant l'Ajuntament i ballar fins tard (però tampoc molt, que els de veïns de fora es queixen).

Si voleu riure una estona, us recomanem la tradicional cursa de Pasteres, i veure com els intrèpids travessen la badia amb barques construïdes per ells mateixos.



La Bisbal

Si sou dels que us agraden les Barraques, no us deixeu perdre les de la capital Baix-empordanesa que, sense tenir grans noms a la seva programació, aplega un gran nombre de gent al passeig Marimon Asprer, al costat del riu Daró.

Però la resta de la Festa no té pèrdua! La trobada de colles geganteres, el correfoc pels carrers estrets del barri vell... Una festa major divertida i oberta a què tothom participi!



Platja d´Aro

Del 15 al 19 d'agost, un dels municipis estiuencs per excel·lència celebra la seva Festa Major. L´objectiu de la festivitat és oferir un conjunt ampli d'activitats atractives per a tots els públics i per a totes les edats. La gratuïtat i l'aire lliure com a escenari de gairebé totes les propostes són els trets característics d'una festa que dissenya un programa obert, dinàmic i engrescador amb concordança amb el cosmopolitisme de la vila.



L'Escala

Amb l'inici de Setembre, l'Escala fa festa amb motiu de Santa Màxima, patrona de la població.

Podreu fer jocs a l'aigua, amb la tirolina salada o un corremulla, podreu conèixer tots els bars de la mà del correbirra, podreu ballar sardanes, ballar amb els més petits als diferents espectacles, donar un vol a la fira i acabar la festa a les barraques.

També us podreu pintar de colors diferents a la festa Holi o quedar plena d'escuma a les diferents festes que es fan!!



Sant Antoni de Calonge

Aprofitant la festivitat de Sant Llop, Sant Antoni de Calonge organitza la Festa Major entre el darrer cap de setmana d´agost i el primer de setembre. Conté nombroses activitats entre les que hi destaquen el correfoc al Passeig Josep Mundet i la cantada d´havaneres del Grup Port al paratge del Collet. És ideal pels amants de la festa a la platja, on es realitzaran diversos concerts al llarg de la setmana.