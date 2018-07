Lloll Bertran rep el Singlot d'Or a Sant Feliu de Guíxols

Lloll Bertran va rebre dijous al vespre el Singlot d'Or en el marc de la quarta edició del festival Singlot, creat i produït pel Terrat i The Project en el marc del Festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. Bertran, que va rebre el guardó de la mà del director del festival, Andreu Buenafuente, ha estat reconeguda per la seva àmplia trajectòria en el món del teatre, cinema, televisió i ràdio, així com per les seves facetes d'actriu, cantant i show-woman.

Per agrair el premi, l'actriu va oferir al públic un espectacle en el qual va fer sortir totes les «nenes» que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria. «Els premis sempre són molt benvinguts i en aquest cas em fa moltíssima il·lusió que vingui d'uns grans companys de professió que es dediquen a l'humor», va assenyalar Bertran.

«El Singlot està aconseguint programar sense complexes, vénen noms coneguts i d'altres menys coneguts però és molt transversal, molt democràtic, i no té cap problema en portar gent molt provocadora i gent més comercial», va indicar Buenafuente, per la seva banda. «Hem d'aspirar a alguna cosa més que posar noms comercials i això ho estem construint cada any», va afegir. El propi Buenafuente va ser l'encarregat de pujar a la grua per fer l'última pinzellada al mural que la il·lustradora del cartell d'enguany, Marina Capdevila, va fer a la paret del pavelló municipal de la Corchera.

La nit de la inauguració va continuar amb l'estrena de Mongolia sobre hielo, de Mongolia, producció guanyadora de l'edició de l'any passt. A més, es va poder veure el musical Mrs Brownie, de Teatre Nu, inerpretat per Laura Guiteras i Abel Boquera. Ahir, el Singlot va continuar amb Les Roses de la Vida, de Sergi Belbel, i Dos Machos Verdes Fritos, amb David Verdaguer i Oscar Machancoses. Avui, Buenafuente i Oscar Romero faran l'últim programa de la temporada de Nadie sabe nada en directe des de Sant Feliu. Per tancar el festival, Buenafuente, Romero, Sílvia Abril i Raúl Cimas pujaran a l'escenari per reivindicar el monòleg.