Ulleres i una bona hidratació per protegir els ulls a l'estiu

Amb l´estiu i la calor, les vendes de crema solar augmenten de forma generalitzada. Gairebé tothom, qui més qui menys, és conscient de la necessitat de cuidar la pell per evitar cremades i malalties, però aquest no és, ni molt menys, l´únic òrgan que cal protegir a l´estiu. Segons un estudi de la Universitat de California a Los Angeles (UCLA), les malalties oculars augmenten un 25% en època estival, quan estem més exposats a la radiació solar, la sequedat de l´aire i el contacte amb l´aigua. La doctora Judith Calpe, directora mèdica d´iSalud.com apunta que «acostumem a oblidar-nos de la importància de protegir els nostres ulls i evitar patir irritacions, infeccions o sequedat ocular». Per això, dona diversos consells per protegir els ulls a l´estiu.

Ulleres de sol per practicar

esport a l´aire lliure

Calpe explica que a l´estiu les impureses de l´aire i dels raigs de sol arriben a índexs extrems, de manera que el seu efecte pot ocasionar malalties i, fins i tot, lesions a la còrnia. Aquests efectes es poden evitar, de forma senzilla, utilitzant ulleres de sol com a protecció si hem d´exposar els ulls a la llum. «Si, a més, tenim pensat realitzar alguna activitat a l´aire lliure, hem d´anar amb especial cura, ja que una exposició perllongada pot donar lloc a enlluernaments i, a llarg termini, augmenta les possibilitats de de patir cataractes», alerta.

Escollir unes ulleres de sol

que cobreixin tota la zona ocular

Per assegurar que les ulleres protegeixen adequadament els ulls, cal que la muntura sigui embolcalladora i cobreixi tota la zona dels ulls. A més, cal tenir en compte que no totes les ulleres són iguals, i que les de baixa qualitat poden ser més perjudicials per la vista que no portar-ne. Els vidres de les ulleres han de comptar amb una pantalla de protecció UV i ser fosques. Sense protector UV, la foscor de les ulleres causa més obertura de l´iris i entren més raigs nocius a l´ull. Per tant, és més important que les ulleres resultin còmodes i no pesin, per impedir rascades innecessàries, que no pas que estiguin a la moda.

Evitar les hores de

més exposició solar

Durant les hores centrals del dia, de les dotze del migdia a les cinc de la tarda, l´exposició solar és més alta. Per això, Calpe indica que és imprescindible l´ús de les ulleres en aquestes hores i vigilar la humitat ocular. En tot cas, aquest període és el menys indicat per exposar-se directament a la llum solar.

Utilitzar ulleres d´aigua

L´entrada d´aigua als ulls pot provocar irritacions oculars causades pel clor de la piscina o la sal del mar. A l´estiu, la calor convida a passar l´estona a la piscina o a la platja i practicar activitats aquàtiques, així que és molt important prendre precaucions davant el canvi d´hàbits i utilitzar ulleres aquàtiques. Calpe assegura que «el contacte amb l´aigua, tot i que és innocu, pot causar vermellor, infeccions i erosions als ulls». En la majoria de casos, l´ús d´ulleres ajuda a evitar aquest tipus de problemes.

Mantenir els ulls ben hidratats

L´ús de l´aire acondicionat o la sequedat de l´ambient exterior, entre altres factors, fan que els ulls pateixin més sequedat. Per evitar-ho n´hi ha prou de recòrrer a l´ús de sèrum fisiològic o un humectant ocular com la llàgrima artificial.

Rentar-se els ulls si hi entra

un cos estrany

La sorra, pols o una simple pesta­nya generen molèsties i es fiquen dins de l´ull, i encara més amb els ulls en estat sensible. Per eliminar-los, en la majoria dels casos n´hi ha prou amb l´ús de sèrum fisiològics i el rentat ocular. Tot i això, si l´objecte no desapareix, i es noten punxades o enlluernaments, cal anar a veure un especialista, ja que podria derivar en una úlcera cornial.

Protegir de forma especial

els ulls dels infants

Durant l´estiu cal tenir especial cura amb la salut dels més petits. És important intentar mantenir-los a l´ombra i evitar que prenguin el sol durant les hores de més exposició solar, de dotze a cinc de la tarda. També recorda que, en el cas dels nens, és necessari que utilitzin una gorra o visera durant aquests mesos, a més de les ulleres de sol.