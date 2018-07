La vuitena edició del Poemestiu, dedicada a Montserrat Oriol

El festival Poemestiu, que com cada any portarà poesia i música a diversos racons de l´Empordà, arriba a la seva vuitena edició, que estarà especialment dedicada a la poeta i mestra de Darnius Montserrat Oriol, desapareguda el passat mes de juny. La programació, que va a càrrec de l´Associació Cultural Poemestiu, començarà el 14 de juliol al celler La Vinyeta i finalitzarà el 8 d´agost a Darnius, d´on era originària Oriol.

Els recitals

El Poemestiu 2018 arrencarà el dia 14 al celler La Vinyeta, de Mollet de Peralada, que un any més torna a col·laborar amb el festival. En aquesta ocasió, acollirà un recital dels poetes Jordi López i Sònia Serrabao i una actuació del grup de folk-rock Satan Valolla.

La següent cita serà la de Figueres, que tindrà lloc el dia 21 de juliol al Txot´s a les set de la tarda i comptarà amb la presència de destacades poetes figuerenques com Roser Cabacés i Àngels Vila Font.

Els dos recitals més importants del festival, tanmateix, són els més veterans: els de Navata (bar del Sindicat, 20 de juliol) i el de Darnius (plaça Major, 8 d´agost), que se celebren des de 2011. Enguany, com a artistes convidats hi haurà Mònica de Dalmau, Ca Vell, Jordi Solà, Joan Blau, Eduard Casas, Gisela Vicenç i Pasqual, Ester Xargay, Noemí Morral, Tanit Amorós, Magdalena Kudzinowska, Mercè Bartolomé Solés, Michael Bubleová, Cristina Company, Sònia Serrabao, Sun Estarriol, Carme Pagès, Quim Ponsa, Albert Cuevas, Jep Perxés, Ioanna Rezeanu, Lídia Herbera, Lluís Bosch, Jordi López, el col·lectiu Vibra i Àngel Rodríguez, entre altres. Tots coordinats pel director del festival, Daniel Ruiz-Trillo.

Retorn a Figueres

Els organitzadors destaquen que enguany tornaran a la capital altempordanesa després de dos anys d'absència. Segons assenyalen, es tracta d´una ciutat «artística que té molt a dir en el foment de la poesia».

Dedicat a Montserrat Oriol

Oriol va ser la principal impulsora del Poemestiu a Darnius des de l´any 2011. Per tal d´homeatjar-la poques setmanes després de la seva mort, el Poemestiu d´aquest any estarà dedicat a ella i a més se li dedicarà un premi dins dels guardons Poemestiu. El premi portarà el seu nom i s´atorgarà cada any a persones que hagin fomentat la poesia a l´Empordà.

La dansa, coprotagonista

A banda de la poesia, el Poemestiu acostuma a tenir cada any una altra art convidada. En els darrers anys havien estat la pintura i la fotografia, però aquest any ha pres el relleu la dansa, que serà la co-protagonista del festival. D´aquesta manera, el projecte Espai Dansa de Figueres portarà un número de la seva coreografia als recitals programats a Figueres i al celler La Vinyeta. Segons els organitzadors, les ballarines que hi participaran destaquen en tot moment la gran capacitat de germanor entre aquestes dues disciplines.

Els premis, el 4 d´agost

L´entrega dels premis Poemestiu, que distingeixen cada any la millor poesia tant de l´Empordà com del conjunt de Catalunya, tindrà lloc el dia 4 d´agost a la Vinyeta. Durant aquest vespre, es podrà escoltar la poesia de tots els finalistes. I a banda de l´actuació de dansa, també serà una nit especialment dedicada a l´astronomia.