El perill d'addicció als videojocs creix a l'estiu

L´addicció als videojocs és reconeguda com una malaltia mental per la Organització Mundial de la Salut (OMS). L´Associació Catalana d´Addiccions Socials (Acencas) ha avisat, a més, que durant els mesos d´estiu creix el perill de caure en aquest tipus d´addicció. Per això, el president d´aquesta entitat, Francesc Perendreu, ha alertat sobre els riscos dels videojocs, especialment entre els més joves i en període de vacances, i per això ha demanat als pares i mares que actuïn per evitar-ho.

«Si bé és cert que els videojocs poden convertir-se en una forma d´entrenament per a la ment, fer-ne un ús excessiu pot generar greus problemes de salut», adverteix Perendreu, que afirma que els videojocs tenen elements addictius que s´activen quan els nens es dediquen a intentar passar de nivell i això provoca que acabin interactuant massa amb aquests tipus de dispositiu. Perendreu comenta que aquesta addició fa que infants i adolescents no facin altres activitats socials com l´activitat física, quedar amb els amics o jugar a l´aire lliure. «Estan constantment davant la pantalla, fan un menjar ràpid i sense diàleg amb la resta de la família per no haver de deixar de jugar. I aquest sedentarisme també els porta a tenir problemes d´obesitat infantil», adverteix.

Segons Perendreu, quan es produeix una addicció, l´infant pot patir alteracions del son i un estat de nerviosisme constant per l´ús exagerat de les pantalles, a més de provocar aïllament social. A tot això se li ha de sumar l´ansietat, la irritabilitat i la ira, que són altres símptomes que provoca l´addicció, així com un elevat percentatge de fracàs escolar.

Acencas apunta que el perfil més comú és el de l´adolescent noi d´entre dotze i vint anys. Els símptomes són una excessiva preocupació i obsessió pels jocs, fracàs reiterat en intentar deixar de jugar i una dependència emocional que fa que cada dia necessiti jugar més. En aquest sentit, Perendreu afirma que els adolescents juguen bàsicament per evadir-se dels problemes familiars o escolars i per millorar el seu estat d´ànim. «Es tracta de persones amb una personalitat una mica immadura que busquen recompenses immediates, gent amb baixa autoestima i amb una visió molt negativa o joves que busquen emocions i risc», assenyala.

Per tal d´evitar addicions, Acencas recomana a mares i pares que ajudin els seus fills a escollir jocs adequats amb els quals també puguin divertir-se, que parlin amb ells sobre el contingut dels jocs, perquè puguin entendre la diferència entre la imaginació i la realitat i que desaconsellin el joc solitari. També aconsella vigilar el joc obsessiu, marcant un límit de temps per jugar i de dies, i compartir els jocs amb altres activitats físiques i socials.



Addiccions al joc en línia

Fa uns mesos, Acencas també va reclamar mesures davant l´augment de les addiccions dels joves al joc en línia, després que un estudi del Consorci Sanitari del Maresme assenyalés que les persones que s´enganxen a aquest tipus de jocs són cada cop més joves. Per això, l´entitat va demanar que s´apliquin, de manera urgent, les mesures recollides en el pla de prevenció contra l´addició a l´ús de les noves tecnologies aprovat pel Parlament del juliol de 2016.

Segons dades del Consorci del Maresme, les persones enganxades són cada cop més joves: la mitjana d´edat del jugador en línia és de 28 anys i el temps que transcorre des que comença a jugar fins que desenvolupa l´addició és de quatre anys. En canvi, pel que fa a les persones addictes a les màquines escurabtuxaques, la mitjana és de 33 anys i en triguen nou a desenvolupar la patologia.