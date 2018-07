Singlot Festival de Sant Feliu tanca la quarta edició amb 2.500 assistents

El Singlot Festival, dirigit pel presentador de televisió i humorista Andreu Buenafuente, ha clausurat la seva quarta edició, que s´ha celebrat un any més a Sant Feliu de Guíxols, amb 2.500 espectadors, la seva millor xifra d´assistència.

Entre els dies 5 i 7 de juliol, els assistents a l´esdeveniment, que s´inclou en el Festival de la Porta Ferrada, han vist com es distingia Lloll Bertran amb el premi «Singlot d´honor» pels seus més de trenta anys de trajectòria, i també s´han esgotat les localitats per assistir a l´espectacle únic de clausura, dissabte a la nit, protagonitzat per Buenafuente, Berto Romero, Sílvia Abril i Raúl Cimas, que van reivindicar el monòleg.

Considerat com el festival més «eclèctic» dels celebrats fins ara, en el Singlot s´ha vist, també, «l´humor incorrecte de Mongolia», l´obra de Sergi Belbel Les roses de la vida, el cabaret «gamber­ro» Dos machos verdes fritos de La Bacanal, o l´espai radiofònic de la improvisació Nadie sabe nada. Per a Andreu Buenafuente, el Singlot «està aconseguint programar sense complexos noms més coneguts i d´altres que ho són menys», i afegeix que «la gràcia d´aquest festival està també aquí».

Un altre destacat d´aquesta edició ha estat la creació del premi «Terrat Nou Talent», que ha guanyat el projecte La gran ofensa de La bendita compañía. Amb aquesta iniciativa, la productora El Terrat «es converteix en una de les poques que aposta per produir íntegrament una obra ideada per una companyia emergent».