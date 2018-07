«Ara hi ha molta més gent i fa la sensació que les platges són més petites que abans»

P Com és que han escollit la Costa Brava per passar les seves vacances?

R Steve: De petit ja venia de vacances a la Fosca amb la meva família. Era a principis dels anys 80. Llavors vaig deixar d´anar-hi un temps, fins l´any 2005, que vaig tornar. Ara venim junts amb la Natasgha i també lloguem un apartament a la Fosca. Intentem venir cada any, tot i que no sempre és possible.

P Ha canviat molt, la Costa Brava, des de principis dels 80?

R Sí, és clar. Ara hi ha molta més gent i ens fa la sensació que el moviment de sorres fa que les platges siguin cada cop més petites. Fa l´efecte que tot està més atapeït.

P I ha pogut fer amistats a la zona?

R Amics de veritat potser no, però conec molta gent que té apartament aquí. A la Fosca hi ha gent que hi venen des de petits i que ja hi venien amb els seus pares, avis... per tant ens saludem, tot i que no tenim gaire relació.

P Quins plans tenen per a aquests dies de vacances?

R Anar de compres, prendre el sol... El nostre pla ideal és passar-nos tres o quatre hores a la platja, després dutxar-nos i anar a prendre alguna cosa i menjar. I si no fa bon temps, anar a mirar a botigues.

P A part de Platja d´Aro, han visitat altres pobles?

R Vam anar un dia a Barcelona, però ens vam atabalar molt. Massa gent i massa enrenou. També hem visitat Tossa, que ens va semblar molt bonic, i Tamariu i Llafranc. Tenen platges esplèndides.

P Han tastat la gastronomia local?

R Bé, és que ens agrada sobretot la pizza i la pasta, de manera que aquí ho tenim molt fàcil.

P Han aprofitat per seguir el Mundial? Bèlgica té un entrenador català.

R Sí, i tant. Vam veure en un bar l´eliminació d´Espanya i vam patir molt amb el Bèlgica-Japó.

P Per tot plegat, tenen previst continuar venint en el futur, doncs?

R Sí. Ens agraden molt Espanya i Itàlia. En canvi, no ens agrada gens França i no hi passaríem les vacances per res del món. Pensa que quan hi passem per autopista intentem no parar-nos-hi ni a menjar, perquè sol ser car i dolent.