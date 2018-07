«Chayo» Mohedano actuarà aquest dissabte a Begur

La cantant Rosario Mohedano, neboda de Rocío Jurado, actuarà aquest dissabte, a dos quarts d'onze de la nit, al Portal d'en Paloma de Sa Fontansa de Begur. Mohedano, més coneguda com a «Chayo» i mediàticament per les seves presències a diversos programes televisius, presentarà el seu tercer disc, Me voy acercando... a ti!, que ha editat aquest any. El nou disc inclou deu noves cançons compostes per l'artista i sota la producció de Fidel Cordero.

Mohedano va publicar el seu primer disc l'any 1999, amb 20 anys i sota el títol Agua de sal. El 2006 va publicar el segon treball, Lo más importante, amb Miguel Ángel Arenas. També ha col·laborat en diversos programes televisius i el 2004 va participar a Gran Hermano.