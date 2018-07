Descobrir el llegat de mil anys de cristianisme

Ja fa cinc anys que els deu bisbats catalans promocionen junts el seu patrimoni cultural, artístic i arquitectònic a través del projecte Catalonia Sacra, que vol donar a conèixer el pòsit que han deixat més de mil anys de cristianisme a Catalunya. Per tal que visitar-ho sigui més fàcil que mai aquest estiu, han elaborat un catàleg que recull mig centenar de propostes que inclouen grans monuments -com pot ser, per exemple, la Catedral de Santa Maria de Girona-, espais desconeguts que esperen a ser descoberts, grans rutes -com la que dona a conèixer l'església dels Pirineus- i una selecció d'esglésies obertes. I com no podia ser d'altra manera, les comarques gironines hi juguen un paper protagonista.

Entre les rutes guiades per a grups hi ha El romànic sota la ratlla de França, que recorre diverses esglésies del Ripollès com ara Sant Cristòfol de Beget, Santa Cecília de Molló, Sant Pere de Camprodon i Santa Maria de Camprodon. Es tracta de temples que destaquen per la simplicitat arquitectònica del darrer romànic, i on destaquen les imatges del campanar sobre l'altar de Sant Pere, la talla de romànica del Crist de Beget o el solemne campanar de Santa Cecília.



Garrotxa i Pla de l'Estany

Seguint per l'àrea muntanyosa de l'interior de Girona, una altra ruta proposa la descoberta dels tresors de Pla de l'Estany i la Garrotxa. Es tracta d'un recorregut que permet visitar en primer lloc el monestir de Banyoles, on es poden veure les peces recuperades de l'Arqueta, passar per Santa Maria de Porqueres, recórrer la sempre impressionant vila de Besalú i acabar a l'església romànica del Sant Sepulcre de Palera, amb la seva hostatgeria restaurada de fa poc.

La següent ruta proposada a les comarques gironines és la visita a Sant Miquel i Sant Tomàs de Fluvià, a l'Alt Empordà. Sant Miquel va commemorar l'any passat el seu 950è aniversari. El temple compta amb un campanar construït a l'estil llombard i amb una Mare de Déu gòtica d'alabastre policromat, mentre que Sant Tomàs sorprèn pel contrast entre la seva arquiectura robusta i la delicadesa de la seva pintura mural interior.

Pel que fa a l'apartat de grans monuments no hi pot faltar, de cap manera, la Catedral de Santa Maria de Girona. Parada inexcusable per a qualsevol visitant de la ciutat, és la catedral gòtica amb la nau única més ampla del món i el seu interior acull un important conjunt de mobilitari litúrgic romànic i gòtic, on destaquen peces com la Cadira de Carlemany, el retatule de Pere Bernés o el seu baldaquí d'argent.



Els tresors del Ripollès

Un altre dels temples destacats de la diòcesi és el conjunt monacal de Santa Maria de Ripoll, estretament lligat a grans noms de la història de Catalunya: va ser fundat per Guifré el Pelós l'any 880, l'abat Oliba va impulsar-hi una biblioteca de renom europeu i, entre altres, els comtes Ramon Berenguer III i IV hi són enterrats.

Seguint al Ripollès, també destaca el monestir de Sant Joan de les Abadesses. Va ser fundat per Guifré el Pelós juntament amb el de Ripoll, però aquest el va donar a la seva filla Emma per tal que en fos la primera abadessa. Del conjunt medieval avui en queda una església romànica imponent, un claustre gòtic i un famós conjunt gòtic d'escultura en fusta del Devallament, entre altres tresors.

Tornant a l'Empordà, un altre monument emblemàtic de les comarques gironines és la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, popularment coneguda com la «Catedral de l'Empordà» per les seves grans dimensions en un una població tan petita. En destaquen, sobretot, la seva gran portalada de marbre i el retaule major d'alabastre, una obra mestra i única atribuïda a Vicenç Borràs.

Finalment, per a aquells que tinguin més temps, es proposa un itinerari per conèixer l'Església dels Pirineus: un recorregut que visita, en una setmana, els monuments imprescindibles de l'art romànic del Pirineu català, des de la Vall de Boí fins a les comarques gironines.

I tot això només pel que fa a les comarques gironines, però les rutes continuen a tot Catalunya.