Palamós, capital de la rumba catalana

Palamós es tornarà a convertir per cinquè any en la capital de la rumba catalana, almenys durant uns dies. La vila baix-empordanesa acollirà a partir d'aquest divendres, 13 de juliol, i fins al 3 d'agost una nova edició del Festival Rumb(A) Palamós, impulsat per l'Ajuntament i que oferirà sis concerts gratuïts a diferents espais del municipi. El seu objectiu principal és posar en valor la música popular i tradicional en el gènere de la rumba catalana.

L'obertura del festival tindrà lloc aquest divendres amb un taller de rumba catalana que està dirigit a gent de totes les edats. Es tracta d'una proposta familiar que tindrà lloc al passeig del Mar i durant la qual s'explicaran les principals tècniques d'aquest estil musical, que són el ventilador i les palmes. Aquell mateix dia, després del taller, la plaça Catalunya acollirà el concert de Landry i la FM, una banda formada per músics de la Troba de Kung-Fu, la Carrau, Ai Ai Ai, Sabor de Gràcia i Landry el Rumbero.

Durant la seva actuació, repassaran algunes de les rumbes més conegudes, les cançons més populars del moment i també els seus temes propis, tot plegat amb un final explosiu on es barrejaran temes de la música disco, dance i funk en clau rumbera. L'objectiu serà que el públic no deixi de cantar ni ballar en cap moment.

La següent cita serà el divendres 20 de juliol al parc del Convent dels Agustins. En aquest cas hi haurà l'actuació del grup empordanès Banana Beach, que es troba en plena gira de presentació del seu nou treball, Rico y suave mango, que van publicar el passat mes de març.

L'endemà, 21 de juliol, serà el torn de l'actuació de Jaume Ibars al passeig del Mar, mentre que el dia 27, en aquell mateix espai, arribarà l'Hora de Joglar. Segons assenyala l'organització, es tractarà d'un dels concerts estrella del programa, que amb la seva música transportarà el públic a gran velocitat des del centre d'Europa al Carib passant per la Garrotxa, la comarca d'on són originaris la majoria dels membres de la banda. Es tracta d'un viatge transoceànic, a base de swing, balkan, reggae, ska i latin que fins ara ha anat encenent tots els escenaris on toquen, animant la gent a gaudir, ballar i, sobretot, no quedar-se quiets. L'objectiu serà repetir-ho a Palamós.



Tancament amb Dijous Paella

Finalment, per tancar la programació hi haurà l'actuació de Dijous Paella el dia 3 d'agost, també al passeig del Mar. En aquest cas, es tracta d'un grup de rumba catalana format a finals del 2003 per músics procedents de bandes com Brams, Dr. Calypso o Xerramequ Tiquismiquis. Des de llavors, la formació ha treballat per crear un so i unes noves formes dins l'àmbit de la rumba catalana, tot innovant en sonoritats i colors, barrejant instruments acútsics de camps diversos com a cobla, el flamenc o la rumba.