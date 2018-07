Prop de 1.200 «runners» es banyen amb color a Blanes

La III Color Blanes X Runners va comptar diumenge amb la participació d'unes 1.200 persones, una xifra similar a la de l'any passat. Gent de totes les edats van fer el recorregut de tres quilòmetres, sortint a les set de la tarda des del passeig de Mar i seguint una rua que transcorria a peu pla arran de mar. Al llarg de la marxa popular es va tirar pols de diferents colors des d'una sèrie de punts marcats en el recorregut.

Per segon any consecutiu, l'arribada es va habilitar en una zona acotada de la platja del centre, al costat del Lloc de Socors que hi ha a tocar del Club de Vela Blanes, on l'esdeveniment va acabar amb una festa en què es van repartir bosses de pols de colors amb l'objectiu de llançar-les tothom alhora i crear un núvol de pols gegant.

El calendari de Blanes X Runners continuarà el pròxim mes d'agost amb tres esdeveniments. El primer d'ells tindrà lloc el dissabte 5 d'agost amb la 76a Travessia al Port de Blanes; el seguirà la 30a Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós el dissabte 18 d'agost; i el diumenge 26, el X Aquatló Popular Vila de Blanes.