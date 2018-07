«Quan em feu fora dels escenaris, cantaré als bars»

Després de presentar el seu nou single Dicen, Antonio Orozco fa doble parada a terres gironines per actuar als festivals de Cap Roig i Sons del Món. L'artista català presentarà la seva nova gira Summer Club 18», que s'anomena així per l'any en què estem, i perquè l'artista espera que la gent s'ho passi com en un club: «que cantin i ballin», i que ningú es quedi indiferent.

«Dicen» s'ha convertit en un número u en descàrregues i el vídeo té ja més de set milions de visualitzacions. Esperava aquest èxit?

Quina bogeria! No esperava res així i no crec que hi hagi ningú al món preparat per esperar alguna cosa així. És un treball d'un any i quatre mesos, amb el qual buscàvem recuperar la rumba catalana i sembla que ho hem aconseguit, a la gent li encanta i s'està convertint en una cançó important a poc a poc.

El vídeo obre amb la frase «Tot allò que dius dels altres diu molt més de tu». A qui va dirigit?

És una crítica total a la facilitat i la capacitat de la gent de fer comentaris nocius i terribles, no? Si pretens desenvolupar un projecte que estigui lluny de les línies normals ets prejutjat de forma atroç. I un dia et despertes i t'adones que estàs fent exactament allò que els altres volen que facis. I no ha de ser així. Diguin el que diguin, les opinions que et frenin t'han d'importar poc o potser gens.

I en aquesta era d'internet, que li agradaria que diguessin de vostè?

Ha ha ha, res. Crec que perquè el karma sigui bo i sigui retornat, cal ser bo. A mi el que diguin els altres no m'importa.

Qualsevol pensaria que la rumba catalana no està de moda, però vostè la reinventa...

Per mi sempre ha estat de moda. En qualsevol festa, cada vegada que agafo la guitarra o el piano, la rumba sempre surt. Tenim referències brutals: Ketama, Antonio Carmona... van fer els seus ritmes. Jo només he tractat de donar-li un color diferent i una miqueta més actual.

Aquest any es compleixen 18 anys del seu primer disc «Un reloj y una vela», compleix la majoria d'edat en el món de la música. Què se sent?

Ah sí? No m'hi havia fixat, gràcies! La veritat és que estar 18 anys seguits enfilats en aquesta onada té mèrit- És un món de bojos, s'ha de fer l'equilibrista i el funàmbul cada dia per seguir així. Estic orgullós d'aquests anys i intentaré gaudir al màxim d'aquest moment que estic vivint.

Què creu que estarà fent d'aquí a 18 anys?

Em temo que serà difícil que us pugueu deslliurar de mi, no tinc cap altre afany. Vaig començar a cantar fa molt als bars... i ho tornaré a fer quan em feu fora dels escenaris. No tinc cap pensament de fer cap altra cosa.