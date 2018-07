Glops d'història per conèixer l'empremta del vi a l'Empordà

Quan la Romina i l'Oriol es van conèixer -com a bons arqueòlegs, treballant en una excavació- van decidir que cada cap de setmana tastarien una ampolla de vi de l'Empordà. Dues passions compartides, l'arqueologia i el vi, que han culminat en un projecte comú: Glops d'Història, un projecte enoturístic amb un alt contingut històric que vol donar a conèixer la trajectòria, la cultura i el paisatge de l'Empordà a través del vi, un element que sens dubte ha contribuït a forjar la identitat d'aquest territori. La seva proposta, doncs, consisteix a oferir tastets històrics a través dels quals descobrir les vinyes, els productors i la influència que ha tingut el vi en la nostra història. I, sobretot, posar en valor el vi empordanès.

Es tracta d'un projecte jove, que fa uns mesos que està en funcionament, però que té una àmplia preparació darrere: els seus impulsors han dedicat més de dos anys a llegir i documentar-se per tal que no se'ls escapi ni el més mínim detall. És per això que han aconseguit que els seus tastos siguin d'allò més singulars: no es tracta només de degustar el vi, sinó d'entendre la seva procedència i tot el procés que ha seguit fins arribar a la copa. I per procés no es refereixen només a la producció, sinó a la història en el seu sentit més ampli: «Fa 2.500 anys que es fa vi a l'Empordà, des de que va arribar de la mà dels fenicis», recorden. Així doncs, els seus tastets repassen la vinculació que des de llavors ha tingut el vi amb l'Empordà i el seu paisatge: des de l'arribada inicial a través d'Eivissa fins al Port d'Empúries fins a l'important paper social i econòmic de les cooperatives, passant per la importància del monestir de Sant Pere de Rodes o al paisatge del Montgrí, les Alberes i el Cap de Creus.

Malgrat que s'adapten a pràcticament tot tipus de demanda -de fet, no hi ha res que els entusiasmi que un nou repte-, Glops d'Història ofereix quatre rutes principals que fan referència a territoris i períodes històrics concrets. La primera, anomenada A la recerca de les varietats perdudes, ofereix un itinerari per les Alberes i la plana de l'Empordà per recórrer la història des del vi medieval fins a la fil·loxera. La segona, que porta per títol Monjos cellerers al Cap de Creus, recorre el paisatge de la zona posant un accent especial en el monestir de Sant Pere de Rodes, on els monjos van ser grans impulsors del vi medieval tant en l'època medieval com moderna. El tercer recorregut permet descobrir Els primers vins de l'Empordà al jaciment arqueològic de les ruïnes d'Empúries, on es podrà conèixer quina va ser la intensa relació de grecs i romans amb el vi. Finalment, la quarta proposta és El vi de pagès: de la guera remença a la unió de rabassaires, un recorregut per indrets amagats de Calonge que permetran descobrir els secrets del vi arcaic i de la indústria surera.

D'altra banda, també organitzen tastets històrics que permeten recórrer la història del vi empordanès a través del tast de varietats tradicionals, i fins i tot s'atreveixen amb «tastets amagats» en localitzacions sorpresa de la mà de la Guia de Vins de Catalunya.

L'objectiu final de Glops d'Història -que forma part de la Ruta del Vi de la DO Empordà- és contagiar tots els seus clients de la seva passió pel producte de proximitat i, sobretot, pels seus productors.