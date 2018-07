Un passeig per les fondes i hostals més emblemàtics de Girona

A mig camí entre Barcelona i la frontera francesa, i amb excel·lents connexions amb comarques com la Garrotxa o l'Empordà, la ciutat de Girona ha estat tradicionalment una cruïlla de camins. Per això, no és d'estranyar que des de ben antic s'hi establissin fondes, hostals i restaurants per atendre comerciants i viatgers. Alguns d'aquests establiments, com l'hotel Peninsular, encara perduren, mentre que molts altres –com La Fontana de Oro, que s'ubicava a l'immoble del carrer Ciutadans que avui acull el CosmoCaixa– han desaparegut. Per tal de seguir-ne el rastre, el Museu d'Història de Girona va estrenar dimarts La Girona de parada i fonda, un itinerari guiat a càrrec de Lluís Serrano i Àngel Madrià que, resseguint l'antic Camí Ral, ofereix un recorregut pels hostals, fondes i hotels històrics de la ciutat. La visita, que es basa en el llibre Hostals, fondes i hotels, dona a conèixer la ciutat a través de les impressions de viatgers i personatges històrics que dècades o segles enrere van decidir fer-hi nit. El recorregut, que surt del Museu d'Història, té set parades.

1. Plaça de sant Pere

La visita comença al que antigament era la porta nord de la ciutat emmurallada: la plaça de Sant Pere. Es tractava d'una de les entrades més usades de la ciutat, ja que per allà arribaven nombrosos comerciants a través de la Via Augusta.



2. Plaça de sant Feliu

A l'antic Burg de Sant Feliu hi va haver hostals històrics com el d'en Lapart –on es van hostatjar alguns dels mestres d'obres que van treballar en la nau gòtica de la Catedral– o l'hostal del Lleó, situat al costat d'un dels símbols de Girona: el Cul de la Lleona. Es tracta d'un establiment descrit per escriptors, historiadors i periodistes, la primera referència del qual data de 1573 i, malgrat que ja ha desaparegut, continua molt lligat a la Lleona. I és que ja se sap: ningú serà benvingut a Girona si no fa un petó al Cul de la Lleona.



3. Plaça de l'Oli

La plaça de l'Oli significava l'entrada al carrer Ciutadans, que és on antigament se situaven les principals fondes de la ciutat, algunes de gran prestigi. Una de les més conegudes era La Fontana de Oro –que prenia aquest nom per un popular establiment de Madrid–, que va estar en actiu des del segle XVIII al XIX.



4. Hotel italians

Aquesta fonda fundada per piemontesos que havien treballat a la Fontana de Oro va ser, durant la segona meitat del segle XIX, un dels establiments més emblemàtics i concorreguts de la ciutat. Donava al carrer Ciutadans i a la plaça de Sant Josep.



5. Plaça del Vi

Antigament anomenada plaça de les Albergueries, era on desembocava el Camí Ral en la ruta de Barcelona. Hi destacaven especialment dos establiments: el primer era l'hotel del Centro, al final del carrer Ciutadans, un dels negocis més populars entre la societat gironina des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. De fet, en aquella època es va convertir en tot un referent gastronòmic i s'hi feien nombrosos banquets de casament. El segon era l'hotel del Comercio, situat al carrer Albereda, on està acreditat que hi va dormir en més d'una ocasió el rei Alfons XIII.



6. Pont de Pedra i carrer Nou

En aquesta cantonada s'ubica des de 1853 l'Hotel Peninsular, fundat pel piemontès Pietro Nicolazzi amb el nom de fonda San Antonio i que fins ara l'han gestionat cinc generacions de la mateixa família. A dia d'avui continua essent un dels establiments de referència a la ciutat, adaptat, això sí, als nous temps.



7. Plaça de la Independència

Aquesta plaça, ubicada a l'espai que va deixar l'antic convent de Sant Agustí, va acollir durant un temps el mercat setmanal i per això de seguida van aparèixer negocis de restauració i hostals per als comerciants. Alguns dels més coneguts van ser la fonda de Ca la Marieta, que avui continua funcionant com a popular restaurant, Can Gimbernat o la fonda la Marina.