Un retir per poder reinventar-se durant les vacances

Passar uns dies de dejuni. O de detox. O fent ioga. O meditant. O en silenci. Fent voluntariat. Formant-se. O, senzillament, descansant. A vegades, perquè unes vacances permetin realment desconnectar i no tornar física i mentalment més esgotats que abans de marxar, la millor opció és un retir (que no té per què ser necessàriament religiós, ni molt menys). Partint d'aquesta premissa, els emprenedors gironins Sergi Arribas i Antonio Izquierdo van posar en marxa, fa aproximadament un any i mig, el web encuentraturetiro.com, la primera web en castellà que permet buscar les millors propostes en aquest àmbit. Segons explica Arribas, reben visites de tot el món, especialment d'Amèrica Llatina.

A aquests dos socis, la idea els va sorgir de la pròpia experiència personal. Buscaven algun lloc per fer un retir i no en trobaven, i van pensar que seria útil crear un cercador que permetés localitzar llocs i activitats de retir, així com donar a conèixer les bondats d'aquest tipus d'experiències davant del desconeixement general. Els responsables del web assenyalen que un retir consisteix, bàsicament, a sortir de la zona de comfort i obligacions per entrar en «un espai amable on descansar i veure la nostra vida amb perspectiva».

Obtenir una visió diferent

Segons explica Arribas, un retir pot ser de molts tipus i tenir diverses durades, però l'imprescindible és passar, com a mínim, una nit fora. «Has d'instal·lar-te en un altre lloc per aconseguir la tranquil·litat necessària per obtenir una visió diferent de les coses», assenyala Arribas. I és que les coses passen tan ràpid, subratlla, que sovint no tenim ni temps per assimilar-les. En canvi, un retir, sigui del tipus que sigui, permet tenir temps per a un mateix i treure emocions que hagin pogut quedar «encallades» a l'interior. «Et permet fer una descàrrega a nivell emocional», descriu. I afegeix que «el retir és una teràpia que funciona molt bé a nivell emocional perquè és integral, de manera que estar uns dies en un espai de tranquil·litat no és el mateix que anar una hora a un psicòleg, ja que el treball és molt més intensiu».

De fet, assenyala que es tracta d'una proposta que cada cop té més adeptes i que no necessàriament és només per vacances, sinó que es pot dur a terme en qualsevol moment de l'any, ja sigui durant un cap de setmana o durant un pont.

Al web, els usuaris poden buscar el retir per temàtica, zona i tipus. Hi ha retirs per tota la geografia espanyola i a l'estranger, tot i que les comarques gironines són un bon lloc per començar, ja que hi ha bona oferta. Segons assenyala Arribas, la tranquil·litat que ofereixen comarques com el Pla de l'Estany o algunes zones de l'Empordà han propiciat el naixement d'aquest tipus d'oferta.

De tipus de retir n'hi ha pràcticament tants com pugui desitjar l'usuari. Entre l'extensa oferta que recull el web encuentraturetiro.com n'hi ha de relacionats amb l'art, la biodansa, el coaching, la connexió amb la natura, el creixement personal, l'espiritualitat, la meditació, el massatge, el mindfulness, pilates, reiki, salut, sanació, tantra o ioga, entre altres. Només cal remenar, triar... i desconnectar.