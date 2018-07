Luis Miguel porta la festa dels «mariachis» a Cap Roig

Normalment s'atribueix als programadors dels grans festivals d'estiu un cert conservadorisme pel que fa als artistes que acudeixen a aquests esdeveniments, però està clar que l'aposta del festival del Cap Roig pel polèmic artista mexicà Luis Miguel era com a mínim arriscada. El Sol de México, com se l'anomena, portava uns anys més present als mitjans de comunicació pels seus excessos i excentricitats que per la seva música, però sembla que això ha canviat per a tranquil·litat dels seus fans i dels programadors de Cap Roig.

Luis Miguel, que arriba per primer cop a Catalunya als seus 48 anys per presentar el seu darrer treball, La Fiesta del Mariachi, va demostrar diumenge a Barcelona que es troba en una gran forma física i sobrat de veu, així com conserva un domini de l'escenari remarcable i un sentit de l'espectacle intacte. Durant dues hores i mitja de concert va recuperar els temes de sempre que els seus fans estaven esperant, aportant en aquesta ocasió l'espectacularitat dels mariachis, que apareixen a la segona part del concert per electritzar un públic ja prou captivat per unes balades i uns boleros cantats amb un torrent de veu que, francament, aquest periodista no esperava.

D'aquesta forma, els espectadors que avui seran al concert del Sol de México assistiran a un nou vol de l'au fènix en forma d'un artista que ja sembava maleït, amb polèmica sèrie de Netflix inclosa que precisament s'emet aquests dies. L'etern seductor de dones famoses i anònimes, amant dels excessos a dins i fora de l'escenari, ha tornat per comportar-se com el gran professional que sempre ha estat, impecablement vestit i acompanyat, com un rellotge suís que no falla ni una nota i recuperant sensacions amb un públic que, en contra del que es podria suposar, és bastant jove. Veurem a Cap Roig, on la mitjana d'edat sempre puja...

Potser l'únic toc d'estrella maleïda que conserva Luis Miguel és la seva impuntualitat. La mitjana de la gira espanyola està sent de tres quarts d'hora de retard, i en aquest sentit Barcelona no va ser l'excepció, ja que l'artista va sortir gairebé una hora més tard del previst. Qui escriu aquestes línies no va escoltar un sol retret, al contrari, només signes de l'ansietat que generava la seva propera sortida a l'escenari. Al seu favor cal dir que al final del concert, al contrari del que solen fer artistes que quan Luis Miguel emplenava estadis en el millor dels casos començaven a deixar el biberó, Luis Miguel es va quedar un quart d'hora saludant el seu públic, repartint roses entre els assistents i agraint als seus fans la presència al Palau Sant Jordi.