«Molta gent d'Holanda ve aquí de vacances, ens n'havien parlat i ho hem provat»

És el primer cop que venen de vacances a la Costa Brava?

Sí. Hem reservat un hotel de Platja d'Aro durant deu dies.

Què els ha portat fins aquí?

A Holanda hi ha molta gent que va de vacances a la Costa Brava. N'havíem sentit a parlar molt i hem decidit provar-ho.

Els seus coneguts els van donar algun consell, a l'hora de venir aquí?

Sí. Ens van dir que a Platja d'Aro hi havia un passeig fantàstic ple de botigues i hem pogut comprovar que és cert.

I què tal l'experiència, de moment?

Fantàstic! El menjar és bo, el temps és genial, la platja ens agrada molt i podem anar de compres... no es pot demanar més!

S'han endut alguna sorpresa?

No. No veníem amb gaires idees preconcebudes, però en general és el que ens havien explicat i és el que ens esperàvem.

Diu que els agrada el menjar. Què han tastat?

La majoria de vegades mengem a l'hotel, per tant, ens fan el que a nosaltres ens agrada: patates, pasta, ous i bacon per esmorzar... De menjar local, bé, de beguda, només hem provat la sangria, i no ens ha agradat gaire.

Quins són els seus plans per aquests dies?

Caminem molt, sobretot. També vam anar un dia a Tossa, que ens va semblar molt bonic, però a part d'això no tenim gaire res previst.Bàsicament, volem relaxar-nos i anar a la platja.

S'han trobat amb molts turistes?

No, ens sembla que són els normals en plena temporada d'estiu a la costa.

La Costa Brava és cara?

No. Com a mínim, no més que Holanda.

S'emporten algun souvenir per a la família o amics?

Volem comprar alguna cosa, però no sabem què! Mirem i remirem i suposo que finalment trobarem alguna cosa. Sobretot, ens cal trobar alguna cosa per portar als nostres fills.

Tenen previst tornar en el futur?

[S'ho pensen] Potser sí, però si ja ho hem vist tot, en general preferim explorar llocs nous. Això sí, recomanarem a tothom que vingui perquè realment s'hi està molt a gust.