Peix Fregit, Son de l'Havana i Els Pescadors, a les havaneres de l'Escala

La Cantada d'Havaneres de l'Escala, organitzada per la Penya Blaugrana del municipi amb el suport de l'Ajuntament, celebrarà la seva 41a edició el dia 2 d'agost. La principal novetat d'enguany serà que els tres grups convidats -Peix Fregit, Son de l'Havana i Els Pescadors de l'Escala- no actuaran un rere l'altre, com era habitual, sinó que aniran intercalant les seves actuacions per tal de repartir el protagonisme entre tots ells. Aquest model ja es va assajar amb èxit durant la segona edició de la Cantadeta, que va tenir lloc a la platja del Port d'en Perris el dia 7 de juliol.

El presentador de la Cantada serà Espartac Peran, que anteriorment ja ho havia fet durant tres anys. Aquesta serà la segona Cantada d'Havaneres de l'Escala que serà emesa en directe simultàniament a les ràdios i televisions locals de Catalunya a través de la Xarxa. El cartell d'enguany és novament obra de la dissenyadora Ester Verdaguer i combina diferents símbols locals.