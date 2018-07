«Havíem sentit a parlar de Girona per Joc de Trons»

«Havíem sentit a parlar de Girona per Joc de Trons» MARC MARTÍ

Què l'ha dut a passar les vacances a Girona?

Bé, en realitat estem passant uns dies amb la meva família a Castelldefels, però havíem sentit a parlar de Girona perquè som seguidors de Joc de Trons i hem fet una escapada d'un dia.

I s'han complert les expectatives?

Sí, i tant. Hem pogut passejar per la ciutat, gaudir de les vistes, hem entrat a la Catedral i hem visitat el Call jueu. Hem dinat en un bon restaurant i ara ens agradaria anar a la Rambla. La intenció és aprofitar el temps al màxim i tornar aquesta nit a Castelldefels.

S'assemblen en alguna cosa, Castelldefels i Girona?

No. Allà només anem a la platja i en canvi aquí hi ha molt per visitar.

S'emportaran algun souvenir de Girona per a la família o els amics?

La veritat és que ens agrada molt comprar, i al meu marit més que a mi! A més, hem vist que tot està de rebaixes i és clar, la temptació és molt més gran...

La ciutat de Girona els ha semblat cara?

No, gens. Els preus estan bé. Estem una mica refredats, de manera que hem anat a una farmàcia a comprar antibiòtic i és molt més assequible que a casa nostra. I el menjar també ens ha semblat que estava a un preu raonable.

Ja que són per aquí, no s'animaran a visitar la Costa Brava?

No la coneixíem, però hem vist alguns cartells. Estaria bé, però no tindrem temps. Hem estat un temps llarg al Marroc, ara a Castelldefels i després ja tenim els bitllets cap als EUA.