Jack Johnson tenyeix de consciència ambiental l'obertura del Porta Ferrada

El hawaià Jack Johnson ha tenyit de consciència ambiental l'obertura del 56è Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Artista polifacètic i activista compromès, Johnson ha portat damunt l'escenari el soft rock i l'acústica dels temes del seu setè disc, 'All the lights above you', combinant-ho amb altres èxits. Cançons que traspuen la inspiració que va trobar viatjant i reflexionant, però que també deixen lloc per a la denúncia social. Per això, Johnson no ha oblidat el tema que va servir de presentació del seu darrer treball, el 'My mind is for sale' ('La meva ment està en venda') on hi denuncia la política d'estridències del president americà Donald Trump. Damunt l'escenari d'El Port, i a escassos metres del mar que tant li agrada, Johnson ha començat a fer sonar aquesta 56a edició d'un dels festivals degans de la Costa Brava, que s'inaugura havent venut ja més de 28.000 entrades.

La música i el mar defineixen Jack Johnson. I aquesta nit, el hawaià els ha conjugat tots dos a Sant Feliu de Guíxols. Just arran de costa, des de l'escenari situat al port, l'artista polifacètic ha obert el Festival de la Porta Ferrada fent-hi l'únic concert a Catalunya de presentació del seu setè disc, 'All the lights above you'.

Surfista, cantant i guitarrista, així com també poeta i cineasta, Johnson ha impregnat la nit de la seva música tranquil·la. De cançons que toquen la fibra, que traspuen consciència ambiental i reflexió (però que quan cal, tampoc obliden la crítica).

D'ençà que va deixar el surf professional –un accident li va obligar als 17 anys- Johnson s'ha bolcat de ple en la música i en l'activisme ambiental. Acompanyat de la seva inefable guitarra, el setè disc que ha presentat aquesta nit és fruit de la inspiració que va trobar viatjant en família, surfejant o embarcant-se en un documental que fa palesa la contaminació dels oceans. I per al 'My mind is for sale', veient com Trump arribava a la presidència dels EUA, recolzat per la seva política de 'fake news'.



Complicitat a l'escenari

A Sant Feliu de Guíxols, Johnson s'ha envoltat de la banda de sempre. Es coneixen des del seu primer disc (2001) i aquesta complicitat es nota. Al baix, Merlo Podlewski; a la bateria i percussió, Adam Topol, i als teclats i veus, Zach Gill.

El hawaià ha començat a tocar els primers acords a les onze de la nit. Abans, li ha fet de teloner l'artista amb segell ganxó Xavier Calvet (escollit pel mateix Johnson). Al Porta Ferrada, Calvet hi ha presentat el seu primer treball en solitari, 'Firerbird', on estableix vincles amb el folk i el so americana.

Johnson ha arrencat el concert amb 'Eyes' i 'Taylor', i també recordant que estava "molt content" de tocar a la Costa Brava. De fet, ha recordat que d'ençà que hi va anar per primer cop el 1997, aquest s'ha convertit en el seu "lloc predilecte arreu d'Europa".

A partir d'aquí, el cantant ha anat combinant temes del seu darrer treball –com 'Sunsets for somebody else'- amb altres més antològics. No hi han faltat èxits com 'Upside Down', 'Wasting time' o 'Flake' (del seu primer disc).

El concert a Sant Feliu forma part de la gira que farà rodar Johnson per escenaris d'arreu del món. Aquest dissabte actua a Madrid i, a partir d'aquí, el jamaicà passarà per països com França, Suïssa, Àustria, Alemanya i el Japó abans de retornar als Estats Units (on hi té concerts programats fins a finals de setembre). I per moure consciències, Johnson continuarà la línia engegada ara fa una dècada i destinarà part dels beneficis de la gira a campanyes a favor del medi ambient, l'art i l'educació musical.



Programació eclèctica

El hawaià ha obert aquesta nit la 56a edició d'un dels festivals degans de la Costa Brava. Des d'ara i fins al 20 d'agost, el Porta Ferrada proposa una programació eclèctica, que girarà al voltant dels dos escenaris principals del festival (l'Espai Port i el Guíxols Arena).

El saxofonista Maceo Parker, Ricky Martin, Serrat, Adrià Puntí, Estopa, Sara Baras, el pianista Andrei Gavrilov, Pablo Alborán, Txarango, Diego El Cigala, Ara Malikian... I així fins arribar a més de trenta propostes. Precisament, el seu director Iñaki Martí destaca que "la diversitat" és "l'ADN" del festival, que aquest 2018 ja arrenca havent venut més de 28.000 entrades. Porta Ferrada té un pressupost d'1,4 milions d'euros (MEUR), dels quals un 30% són d'aportació pública.