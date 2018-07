L'Ensorra't de Blanes aposta per grups joves i lluita contra les agressions sexistes

L'Ensorra't de Blanes se celebrarà a la platja del centre de la ciutat entre el dissabte 21 i el dimecres 25 de juliol. El repertori musical inclourà Sara Hebe, Overdose, Serial Killerz, Crim, Roba Estesa i Swingrowers, tots grups emergents i d'estils molt variats. D'altra banda, també hi haurà un Punt Lila d'informació contra agressions sexistes on hi haurà un professional que farà tasques d'informació, sensibilització i abordatge de les agressions sexistes. També es repartiran 4.000 polseres amb el lema «Ensorra el masclisme».