Platja d'Aro organitza la 36a Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna

La Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna de Platja d'Aro arriba avui a la seva 36a edició amb les actuacions d'Havàname, Els Cremats i Port Bo. Un cop més, la cantada serà gratuïta i hi haurà cadires per a un miler d'espectadors. També es repetirà la fórmula d'actuació dels grups, que pujaran a l'escenari dues vegades i cantaran quatre peces a cada part. El punt final serà l'actuació conjunta de les tres formacions per interpretar els clàssics populars La Bella Lola i El Meu Avi. A més, al passeig marítim hi haurà el dotzè Mercat d'Estiu.