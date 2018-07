La Travessia de les Medes no es farà aquest estiu

El Club Nàutic l'Estartit no organitzarà aquest juliol una de les competicions de natació més emblemàtiques de l'estiu a la Costa Brava: la Travessia de les Medes, de la qual fins ara s'han celebrat 52 edicions. Segons ha explicat el director del Club Nàutic, Eugeni Figa, el motiu és que no s'han acabat encara les obres del port, però aquest parèntesi també els servirà per repensar el model de cara a futures edicions. La proposta amb què estan treballant és que a partir de l'any vinent la Travessia es faci durant el mes de juny, per tal d'evitar la temporada alta turística, i duri dos dies perquè hi hagi menys aglomeracions. També valoren si cal que la Travessia continuï essent puntuable per a la Federació o fer-la més oberta.

Segons explica Figa, el model de Travessia que havien anat seguint fins ara estava caducat. Per una banda, se celebrava sempre al juliol, en plena temporada alta de turisme, fet que els complicava l'organització, ja que com a Club han d'estar pendent de l'activitat portuària. Per això, han decidit que traslladar la Travessia al juny, desestacionalitzant el turisme i facilitant els serveis de restauració i l'allotjament.

D'altra banda, el fet de concentrar la competició en un sol dia feia que tinguessin problemes de transport, ja que les barques només podien transportar un nombre determinat de persones i això els obligava a limitar el nombre d'inscripcions. D'altra banda, també es van adonar que seguint les normes de la Federació anaven «molt encorsetats» i havien convertit la Travessia «en una mena d'Olimpíades», quan en realitat molta gent el que volia era «només poder nedar com sempre». Per això, també replantejaran tots aquests aspectes. En primer lloc, treballen amb la idea que la Travessia duri dos dies per tal d'esponjar la participació. Encara no tenen definit el format, que podria passar per fer un dia entrenament i l'altre competició o per separar els participants per categories. En segon lloc, també es plantejaran si la prova ha de seguir essent puntuable.

Per tal de replantejar el futur de la Travessia, el Club Nàutic compta amb el suport de Radical Swim, que és qui està preparant el canvi de format.