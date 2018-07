Marxa nòrdica: un turisme saludable també a l'estiu

Si hi ha alguna activitat que s'està convertint en trendy durant l'estiu, aquesta és la marxa nòrdica. Aquest esport consisteix a caminar impulsant-se de dos bastons dissenyats especialment per aquesta modalitat i que impliquen l'acció no només de les cames, sinó també de la part superior del cos, servint-se del 90% de la musculatura humana. L'esport, originari de Finlàndia i creat a partir de les tècniques de l'esquí de fons, s'està fent un lloc dins les agendes estiuenques gironines.



Marxa nòrdica a la Costa Brava

Per exemple, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha programat la marxa nòrdica a l'agenda d'activitats estiuenques. Durant l'últim cap de setmana de juny i els primers de juliol, la platja de Torre Valentina ha acollit classes d'iniciació a la marxa nòrdica. Avui és l'última oportunitat de l'estiu per participar-hi.

Partint d'un nivell molt bàsic, la instructora Patrícia Isern ensenya com funciona l'esport, la tècnica adequada per a practicar-lo, guia els diferents grups en una primera ruta. «Hi ha un recorregut més llarg o més curt depenent del grup», explica Isern. Una de les rutes plantejades, per exemple, comença fent un tros del Camí de Ronda en direcció a Platja d'Aro, per després anar per l'interior fins al poble de Calonge.

L'instructora apunta, però, que en les classes és més important aprendre la tècnica que la ruta en si: «Cal saber com s'ha de fer, perquè sinó el que faries seria caminar normal». Segons Isern, la marxa nòrdica encara «no es coneix massa», i algunes persones pensen que «es tracta de caminar amb bastons».



Viatges esportius

Girona compta amb l'única agència de viatges especialitzada en marxa nòrdica de tot Catalunya i l'estat espanyol. Es tracta del club Nordic Walking Girona, que compatibilitza activitats a la ciutat de Girona i la província durant l'hivern amb la programació de viatges a l'estiu per a practicar esport en altres països. Aquest estiu, el club ha estat al sud d'Anglaterra per pentinar Bristol i els volcans de la zona, ara és a Finlàndia, i anirà també a Irlanda del Nord i a la República d'Irlanda. L'any vinent, el club vol ampliar les destinacions ofertades per mantenir les existents i afegir un viatge a la Selva Negra, situada al sud d'Alemanya.

Finlàndia és «el viatge estrella» del club, segons indica la directora del club, Cristina Borràs. «Ja fa quatre anys que hi anem i és on va néixer la marxa nòrdica», afegeix. Sobre el viatge a Irlanda, apunta que «un dels instructors que col·labora amb nosaltres és guia oficial d'Irlanda i coneix molt el territori». El viatge a Bristol es fa de la mà d'un club local de marxa nòrdica. «Ells van venir a Girona a l'octubre i l'abril», explica Borràs, «quan nosaltres anem allà, ells ens ensenyen els seus camins, per allà on van normalment».

Els viatges combinen excursions de marxa nòrdica, entre 14 i 16 quilòmetres cada dia, amb altres activitats. Els participants dormen en un hotel, fan les sortides al matí i a la tarda hi ha temps lliure per a gaudir de la ciutat. «L'únic requisit previ és ser coneixedor de la marxa nòrdica, perquè totes les nostres caminades són sempre practicant aquesta disciplina», acaba Borràs.