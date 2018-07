«Els meus amics d'Ucraïna només em demanen que els porti pernil»

Com és que està de vacances a Girona?

Hem vingut amb la meva família a visitar la meva germana, que viu aquí. Després també anirem a Lourdes i Andorra. Així aprofitem el viatge.

Quants dies es queden a la ciutat?

Dotze. Ens estem al pis de la meva germana.

És la seva primera visita?

No, la segona. I crec que a la tercera potser m'hi voldré quedar una temporada llarga, perquè la ciutat realment m'agrada molt.

I com han arribat des d'Ucraïna?

Aquest cop hem vingut en cotxe. L'altra vegada vam venir amb avió, però va ser molt complicat: no hi havia bones connexions aèries des d'Ucraïna a Girona, només a Barcelona, de manera que vam haver d'anar a Polònia per poder volar directament a Girona. Per això, aquesta vegada hem preferit no complicar-nos la vida i agafar el nostre cotxe.

Què és el millor de Girona?

El Barri Vell m'agrada molt més que la part nova.

Quins plans tenen per aquests dotze dies de vacances?

Estem caminant molt, perquè ens agrada anar a tot arreu on podem a peu. També ens agrada visitar parcs, museus, esglésies... m'atrau molt la seva arquitectura i la seva decoració, és molt diferent que a Ucraïna.

I a la Costa Brava, tenen previst anar-hi?

Sí, i tant. De fet, anem una estoneta cada dia a la platja. Allà on anem més sovint és a Calella, Platja d'Aro i l'Escala.

En tenen alguna de preferida?

Calella, sense dubte. Tant pel bon temps que hi fa sempre com per la sorra... és gruixuda i no se't posa els dits, és fantàstic.

Els sembla que Girona i la Costa Brava són cares?

No, els preus estan bé. Per exemple, hem estat també a França i allà tot és molt més car.

S'han trobat amb molts turistes?

No, ens sembla la quantitat normal per aquesta època.

S'emporta algun souvenir per a la família o amics?

Només em demanen pernil! Els he comprat també alguns imants per la nevera, però hauré de portar també pernil perquè si no em maten [riu].