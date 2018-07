Begur es vesteix d'indià els divendres d'estiu

Les tardes dels divendres d´estiu, Begur organitzarà activitats dedicades al món indià, que és una de les singularitats que té el municipi i que es clourà amb la Fira d´Indians del 7 al 9 de setembre, que arriba a la XV edició.

Les tardes d´estiu indianes s´inclouen dins de la nova campanya que impulsa l´àrea de Promoció Econòmica i Turisme per complementar la vida activa i social del carrer, a més de les que ja promou l´Associació de Comerç i Turisme (ACIT). "Volem que el públic pugui visitar Begur els divendres vestit de blanc", assenyala el regidor de l´àrea, Eugeni Pibernat. La campanya, amb l´eslògan "Les tardes a Begur són + autèntiques", s´inicia avui dilluns i acabarà el 31 d´agost.

A part dels divendres indians, la campanya, molt adreçada a un públic familiar, dedica cada un dels dies laborals de la setmana a una activitat concreta. Així, els dilluns estaran dedicats als contes; els dimarts, a fer tallers diversos; els dimecres, al shopping, i els dijous, a la música. Les activitats estant plantejades perquè es realitzin per diferents carrers i places del poble, fent que les famílies circulin per l´eix comercial. "Amb aquesta campanya volem demostrar que Begur és més que un poble d´estiueig tradicional, i té el potencial per oferir una gamma d´activitats i entreteniments més amplia per passar les tardes d´estiu", recorda Pibernat.

L´associació de comerciants, per la seva banda, també ha programat una oferta musical durant l´estiu. La iniciativa comercial es concreta en tres estils musicals a tres punts del nucli durant tres dies de la setmana. Així, els dilluns oferiran les nits de jazz a la plaça de l´Església; els dimecres, flamenc i rumba catalana a la plaça Forgas, i els dijous, la música més comercial a la plaça de la Vila.

La campanya de l´ACIT es va iniciar dijous passar amb l´actuació del DJ Nasi. D´altra banda, els comerciants tenen previst per al 18 d´agost la celebració de la II edició del Festival Homenatge a Carmen Amaya al pati de les Escoles Velles.