Una deliciosa aventura a través de la vida del cacau i la xocolata

L'univers xocolater amaga un món de secrets, una aventura complexa des la plantació de cacau fins a casa nostra. Els gustos i olors del producte són les claus ens poden obrir les portes a descobrir aquests misteris.

No gaire lluny de casa, a la plaça Móra d'Olot, es va fundar el 1907 la pastisseria Ferrer. El mestre xocolater de la casa, Jordi Ferrer, va obrir el 2015 un espai innovador al costat de l'antiga botiga per tractar exclusivament la xocolata i guiar els visitants a través de les incògnites de la seva producció, origen i composició.

El nou local té una botiga de productes xocolaters, i està preparat per acollir fins a tres tipologies a tallers. Es tracta d'activitats pensades per a grups d'entre 6 i 12 persones que es realitzen per encàrrec. El primer dels tallers és de creació, on els participants poden entrar en contacte directament amb la xocolata per crear els productes finals. El segon és de tast de xocolata, al qual es pot afegir complementàriament el tercer, de degustació de productes elaborats amb les xocolates tastades en el tast.

L'objectiu d'un tast és captar els gustos, les olors i els matisos dels productes per apreciar-ne la qualitat, els seus orígens i els seus tocs especials. «A Catalunya, ens falta cultura de la xocolata», explica Jordi Ferrer, propietari de la botiga: «Només anem i en mengem, no sabem amb què està feta», afegeix.



Un viatge per la vida del cacau

Els tastos a la xocolateria Ferrer són un viatge per tota la vida del cacau, «des que no té gust de res, fins que té diferents gustos», explica Ferrer. A mesura que l'aventura avança, Ferrer va explicant les diferents mostres de xocolata i les seves varietats.

El recorregut comença en les zones de clima equatorial, amb el fruit original a partir del qual s'extreu el cacau i es crea la xocolata. El primer tast és de cacau en els seus dos estats naturals: en pols o mantega. Amb aquest punt de partida, el viatge avança cap a la creació de la xocolata, des dels ports del nord d'Holanda on es distribueix a les fàbriques europees. A partir des dos elements tastats, combinats amb sucre o llet s'elabora el producte final.

El segon tast del viatge trenca mites respecte a la xocolata blanca. Planteja un joc: endevinar el gust de cadascuna de les tres mostres a partir del tractament del sucre: normal, caramel o galeta. «No m'agrada gaire la xocolata negra, però la de gust de galeta sí que m'ha agradat», comenta la Gemma, una de les participants en el taller.

Segueix l'aventura amb dos tastets de xocolata amb llet. Depenent de els quantitats de cacau en pols, de mantega, de sucre o de llet s'aconsegueixen les diferències entre les teules, fins al punt de poder crear infinites varietats.

L'última parada del tast són dos tastets de xocolata negra. Ferrer arriba a aquest punt explicant els secrets de la producció de xocolata, i el públic aprèn a valorar la qualitat, la composició i la textura del producte. L'última prova consisteix a decidir quina xocolata, entre les dues útimes mostres, du més percentatge de cacau.

Ítaca arriba amb la degustació dels productes elaborats amb les xocolates tastades: una xocolata calenta i dues postres d'elaboració artesanal. Ferrer connecta amb el públic des del primer moment de l'experiència i resol els dubtes durant les explicacions però la conversa més distesa arriba durant la degustació.

Després d'integrar i tastar noves experiències amb la xocolata, els participants tornen al pis central, on trobaran tot de productes que, ara sí, sabran d'on procedeixen, quina composició de cacau tenen i com estan elaborats.