El primer Portbou Hot Jazz Festival arribarà el proper 11 d'agost

L'Associació Portbou Hot Jazz Festival presentarà el proper 11 d'agost la primera edició del Portbou Hot Jazz Festival, que vol oferir jazz de qualitat, activitats per a totes les edats i concerts gratuïts. L'objectiu és posar Portbou al mapa dels festivals d'estiu de Catalunya.

The Suitecase Brothers seran els encarregats d'obrir el festival amb el seu blues, que va aconseguir la segona posició a l'International Blues Challenge celebrat a Memphis.

Tot seguit prendrà el relleu Chino & The Big Bet amb el seu conegut trio de guitarra i veu, bateria i baix, al qual se sumaran dos saxos en una de les propostes de jazz més explosives de l'actualitat.

A la tarda del mateix dia 11 també se celebrarà un berenar infantil i taller de dibuix per a infants, així com un curs de ball per a totes les edats dirigit per Aitor Leniz. A més, Marc Camins, autor del cartell, farà dibuixos en directe i també hi haurà ball fins a la matinada amb grans èxits.