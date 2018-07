Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferrereries, al «D'aquí estant veig una estrella» de Riudaura

La plaça del Gambetto de Ridaura acollirà els dies 27 i 28 de juliol la tretzena edició de la proposta de música tradicional i popular «D'aquí estant veig una estrella- Cançons i tornades tradicionals a Riudaura». En aquesta edició es mantindrà la programació de dos dies encetada fa dos anys, amb l'objectiu de treballar més intensament amb els dos propòsits que van dur l'Ajuntament de Riudaura i el Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa a tirar endavant aquest projecte: per una banda, fer difusió del patrimoni musical, literari, sociocultural i històric sorgit d'un treball de camp, amb els enregistraments i transcripcions corresponents. I per l'altra, la voluntat que aquests materials recuperin espais de difusió en la societat actual.

El divendres 27, a partir de les nou del vespre, tindrà lloc una vegada mé el Sopar de Cantadors, que comptarà amb l'actuació del gurp d'Aixa, format per Ramon Manent, Samuel Arderiu i Ferran Martínez. Els tiquets per al sopar es poden comprar al mateix consistori per quinze euros, mentre que per als menors d'onze anys seran vuit euros.

El dissabte dia 28, a partir de les deu de la nit, se celebrarà el tradicional concert, que tindrà com a convidats Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que portaran a Riudaura la celebració dels seus 25 anys a la carretera. D'aquesta manera, portaran fins a la Garrotxa la música d'arrel de les Terres de l'Ebre interpretada per un fals cec i una divertida colla de personatges que viuen a cavall entre la tradició i la modernitat. La seva música ha omplert recintes com el Palau de la Música Catalana, la Sorbonne, la plaça del Pilar de Saragossa i la plaça Sant Jaume de Barcelona. A més, tenen onze premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura, el premi Joan Amades, tretze discos i prop de 2.000 concerts.