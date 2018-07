S'Agaró posarà avui punt i final a la seva festa major d'estiu amb música i escuma

S'Agaró tancarà avui la seva festa major d'estiu, organitzada per l'associació S'Agaró-Sant Pol es mou i l'Ajuntament. A les onze del matí hi haurà festa de l'escuma amb Oktitans, mentre que per finalitzar la celebració hi haurà concert i ball amb l'orquestra Montecarlo a partir de les vuit del vespre. Ahir diumenge es van celebrar activitats com el «Farcell de Jocs» a càrrec de Fefe i Cia, amb una cinquantena de jocs de fusta muntats a sobre de taules i a terra. També es va poder gaudir d'un espectacle d'animació amb danses i cançons per a grans i petits, pluja de bombolles i ball popular.

La celebració s'emmarca en el conjunt de propostes d'estiu a s'Agaró, que es va iniciar el 23 de juny amb jocs i animació infantil, i que va continuar el 6 de juliol amb la Magic Night. Més enllà de la festa major, al llarg de les properes setmanes hi haurà havaneres i cremat popular amb Els Pescadors de l'Escala (21 de juliol) i l'Empordanet (11 d'agost), sardanes amb La Principal de Cassà (28 de juliol) i cinema a la fresca amb la projecció de Batman: la Lego Pel·lícula (17 d'agost).

D'altra banda, el camí de ronda de s'Agaró serà escenari aquest estiu de dues visites guiades. Una comptarà amb l'acompanyament de la guia local i es farà en diferents idiomes (11 i 25 de juiol, 8 i 22 d'agost i 5 de setembre) i l'altra serà teatralitzada de la mà de la Cia La Minúscula, i estarà ambientada en la història dels rodatges cinematogràfics que s'hi han fet (20 de juliol i 10 i 24 d'agost).

A més, a partir del 21 de juliol s'iniciarà el 21è Festival Internacional de Música de s'Agaró a l'església de Nostra Senyora de l'Esperança, amb un programa que inclourà deu concerts de cambra fins al 22 de setembre. Està organitzat per l'associació cultural Pau Casal amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.