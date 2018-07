La pluja matinal desllueix la diada de la Verge del Carme

La pluja va marcar ahir la celebració de la diada de la Verge del Carme, patrona dels mariners i pescadors. Les dues processons marítimes que s´havien de fer al matí -les de l´Escala i Llançà- es van haver de suspendre pel mal temps, i totes les activitats es van haver de fer en l'interior de les esglésies. En canvi, a la tarda sí que van poder sortir les processons marítimes de l'Estartit i Empuriabrava.

A l'Escala, a primera hora del matí, es va poder estrenar la tradicional catifa de sal que es fa davant l'església, que en aquesta ocasió va estar dedicada a les víctimes de l'atemptat de la Rambla de Barcelona de l'agost de l'any passat. Però just a l´hora que havia de sortir la processó marítima del port, una forta tromba d´aigua ho va impedir i a més es va endur tota la catifa. Per això, l´organització va decidir concentrar totes les activitats del matí a l´església, on es va celebrar l´eucaristia amb presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, la cantada de la coral de la Llar de Jubilats i l´audició de sardanes. Els pescadors, però, van decidir que avui faran una processó per portar la imatge de la Mare de Déu del Carme des del port fins a l´església.

Quelcom similar va passar a Llançà, on el mal temps va obligar a traslladar els actes a la capella del port. Allà, la tradicional missa va estar amenitzada per la Coral Palandriu. Durant tot el cap de setmana, però, s´havien estat celebrant actes relacionats amb aquesta festivitat a Llançà, incloses travessies de natació, concerts, les regates del memorial Jordi Canal, havaneres i focs d´artifici.

En canvi, el temps sí que va respectar les dues processons marítimes que hi havia programades a la tarda: la de l´Estartit, que va començar a les sis, i la d´Empuriabrava, que ho va fer a les set. A l´Estartit, malgrat que van estar amb l´ai al cor tot el dia (les sardanes previstes al matí, després de la missa, van haver de ballar-se a dins de l´església perquè plovia), al final va sortir el sol i les barques van poder participar en la processó marítima.

A Empuriabrava, la processó marítima es va passejar pels canals amenitzada per la xaranga de Los Labradores. També hi va haver castells, sardanes, sardinada popular i un piromusical.