Què els ha dut de vacances a les comarques gironines?

Bé, de fet hem anat a passar uns dies a Almeria i de tornada hem parat a Girona per fer-hi nit, ja que està just a mig camí. Ens allotgem en un hotel de Salt, que ens va bé perquè és al costat de l´autopista.

I han decidit venir a passejar per Girona.

Sí. En realitat, quan anem de viatge ens quedem a dormir a l´hotel i ja no sortim d´allà, però vam veure un reportatge sobre Girona a la televisió alemanya i ens va agradar molt. Per això, vam decidir parar aquí i visitar la ciutat. Si no fos així, segur que ens hauríem quedat a l´hotel o en algun centre comercial, com fem habitualment.

I què explicava, aquell reportatge de la televisió alemanya?

Doncs deia que el nucli antic és molt bonic, per això ens va atraure.

I la realitat és el que s´esperaven?

Sí, i tant. És més bonic del que ens pensàvem i tot, i està molt net. Ha valgut la pena.

Què fan durant aquestes hores per Girona?

Doncs hem passejat una mica, ens hem menjat un gelat i... hem anat de compres!

I què s´emporten?

Artesanies. Ara volíem visitar la Catedral, però se´ns ha fet tard i ja no tenim temps. Hem vist que està tancada.

Ja han vist els escenaris de Joc de trons?

La veritat és que només hem vist la primera temporada, però quan hem sabut que s´havien rodat episodis aquí, hem decidit que haurem de mirar tota la sèrie. Ens fa gràcia.

Què faran durant la resta d´hores que els queden a Girona?

Ara ens anirem a reunir amb la resta de la família. La mare va en cadira de rodes i no ha pogut arribar fins aquí perquè amb les llambordes és complicat. En aquest sentit, ens sembla que el Barri Vell no és gaire accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Però bé, ara ens reunirem amb ella i anirem a sopar. I després ja no tindrem gaire temps de res més, a dormir a l´hotel i demà al matí cap a casa.

Els agradaria poder tornar amb més temps?

Sí. La veritat és que ens agradaria poder tornar a venir i visitar-ho tot amb tranquil·litat.