«Empuriabrava ens ha semblat molt curiós i poc explotat turísticament»

Què els ha dut a passar les vacances a Girona?

Estem visitant un amic que viu aquí. Havíem estat a Catalunya però sempre havíem anat cap a la zona de Tarragona, Barcelona... en canvi, és la primera vegada que venim a Girona. Per això, hem aprofitat, hem agafat el cotxe i ens quedem quatre dies.

Quins plans tenen?

Hem anat a Cadaqués, a Roses i Empuriabrava. Pràcticament només ens faltava visitar Girona ciutat, que és el que estem fent ara.

Què els ha semblat la Costa Brava, doncs?

És molt diferent a Tarragona... com a bons maños ens anàvem a banyar a Salou i Cambrils, però allà només hi ha sorra i aigua. Aquí és molt més bonic. Per exemple, Empuriabrava ens ha semblat molt curiós, amb els seus canals, i creiem que no està gaire explotat turísticament. L'únic que hem vist que a tot arreu hi ha molts turistes francesos, sobretot a Roses i Cadaqués.

I el que han vist de Girona, fins ara?

Molt bé també. De fet, mirem Joc de trons i li hem preguntat al nostre amic si aquesta escala [la de la Catedral] és la que apareix a la sèrie.

Què tenen previst fer el dia que els queda?

Mentre el nostre amic treballa anirem a la platja i després ens ha dit que ens portarà a Besalú, que val molt la pena.

La Costa Brava és cara?

No creiem que sigui més que en altres llocs. Potser és una mica més car que Tarragona, és cert, però val la pena.

Hi ha alguna cosa que els hagi sorprès especialment?

No, de moment no. Bé, a banda de la gran quantitat de turistes francesos! [riuen]. També hem de reconèixer que Cadaqués és impressionant.

S'emportaran algun souvenir per a la família o amics?

Sí, però no sabem què. Alguna cosa de menjar o beure. Alguna recomanació?

La ratafia, com Quim Torra a Pedro Sánchez...

Sí, el nostre amic ens n'ha parlat. Pot ser una bona opció.

Creuen que tornaran en el futur?

Sempre que hi hagi platja, és un bon lloc per tornar! Ens ha agradat la zona, o sigui que per què no?