Quatre vespres de jazz amb vistes a les Medes

L'Estartit ja escalfa motors per al seu cinquè Festival de Jazz, que començarà demà amb l'actuació del guitarrista Julian Lage i l'estrena d'una nova ubicació a la punta del Molinet. Segons apunten els organitzadors, es tractarà de «quatre dies intensos de jazz amb vistes privilegiades a les illes Medes».

El festival arrencarà demà amb l'actuació del jove guitarrista nord-americà Julian Lage, que presentarà el seu nou disc, Modern Love. A partir de llavors, desfilaran per l'escenari del Molinet, entre d'altres, el pianista italià Stefano Bollani, el saxofonista cubà Paquito D'Rivera i el trio de jazz paneuropeu format pel trompetista italià Paolo Fresu, l'acordionista francès Richard Galliano i el pianista suec Jan Lundgren.

En total, el cartell del festival consta de tretze concerts, cinc dels quals gratuïts, que aniran des de la tarda fins ben entrada la matinada. D'aquesta manera, el festival oferirà cada dia una doble sessió de pagament amb concerts de tarda i vespre que acabarà de matinada amb sessions gratuïtes de jazz amb electrònica a càrrec del discjòquei Max Moya, exintegrant d'Ojos de Brujo, i els seus convidats.

La doble sessió inaugural de demà començarà amb el sextet de swing O Sister, mentre que Julian Lage en prendrà el relleu al vespre. Divendres serà el torn del pianista nord-americà Bruce Barth, que en format de trio retrà un homenatge jazzístic a la banda de rock americana Grateful Dead. Al vespre, es persentarà el darrer treball amb so brasiler de Stefano Bollani, Que bom.

Dissabte, el concert de la tarda estarà protagonitzat pel saxofonista Albert Cirera, que estarà acompanyat pels Tres Tambors, que presentaran La Suite Salada, premi Enderrock 2018 al millor disc de jazz. Al vespre es podran escoltar de cara al Mediterrani els temes del disc Mare Nostrum II de Paolo Fresu, Richard Galliano i Jan Lundgren.

Diumenge hi haurà una cercavila amb The Street of New Orleans & Mark Braud, i tot seguit les actuacions del pianista i cantant Jonah Smight amb el guitarrista David Soler, que presentaran el disc Stay Close, i el jazz llatí de Paquito D'Rivera.