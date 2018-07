La roba de cotó és la més adequada per protegir-se la pell

Les colles coincideixen que el més important per no cremar-se és anar amb la roba adequada. «Recomanem roba de cotó, màniga llarga, texans, guants i sabates de pell i, si pot ser, una caputxa o gorra i un buf», explica Casaponsa. Coll i Sarrado afegeixen que «els texans han de ser de cotó perquè els elàstics porten material sintètic», i la licra i la roba sintètica s'encenen: «De roba interior ho portem tot de cotó, perquè una vegada vam veure que una noia es va haver de despullar perquè li havia caigut una guspira i se li havien encés els sostens». A més, recomanen utilitzar ulleres de taller per als ulls i taps per a les orelles.