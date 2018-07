Familiaria tornarà a Empúries aquest dissabte

El conjunt arqueològic d'Empúries acollirà aquest dissabte una nova edició de Familiaria, que portarà noves recreacions històriques, la visita en 3D al fòrum romà, l'espectacle Drakonia de carros de cavalls, música a càrrec del saxofonista Llibert Fortuny, tallers i jocs durant tot el dia.

Des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, s'organitzaran tallers i activitats de recreació històrica adreçats a nens i nenes. En total, s'oferiran una vintena de tallers i activitats pensades per a infants de totes les edats. Alguns dels tallers estaran relacionats amb la història, com ara els tallers d'arqueologia, amulets i joies romanes, mosaics, ceràmica, cistelleria, jocs romans o gastronomia romana, mentre que d'altres estaran dedicats a temàtiques diverses com el de bombolles de sabó, taller de percussió en anglès o pintacares. Alguns dels tallers es podran fer sense inscripció prèvia, mentre que per als altres caldrà registrar-se el mateix 21 de juliol al jaciment.



Pícnic i «food-trucks»

Familiaria és una activitat organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i la productora Pistatxo Produccions (productora del Festivalot de Girona). Amb l'entrada es podrà accedir al recinte arqueològic durant tot el dia, amb l'opció de poder dinar als seus jardins fent un pícnic o aprofitant les «food-trucks» que s'hi instal·laran. Aquells que ho destigin també podran sortir i tornar a entrar al recinte per anar a la platja o visitar els voltants del jaciment.

El preu de l'entrada anticipada és de dotze euros, mentre que a taquilla seran quinze. Els menors de cinc anys, però, tenen entrada gratuïta.

Familiaria forma part del programa Viu el Patrimoni, que organitza cada estiu l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat amb l'objectiu d'apropar el patrimoni cultural a la ciutadania, per tal que descobreixi de manera diferent alguns dels seus museus, jaciments i monuments d'arreu de Catalunya a partir d'iniciatives culturals diverses.