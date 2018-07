El Festival de Cap Roig ha programat un segon concert de Pablo López per al dilluns 20 d'agost. L'artista va esgotar ja les entrades per al primer concert, que es farà el dia 19. En total, el festival ha venut ja 46.000 entrades, havent-se esgotat en concerts com Texas, Sting&Shaggy, Antonio Orozco, Morat, James Blunt o Sergio Dalma, entre altres.