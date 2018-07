Tot a punt per la festa major de Santa Cristina d'Aro

La festa major de Santa Cristina d'Aro, que començarà demà divendres i acabarà dimarts, té previstos 36 actes de tot tipus i per a totes les edats. El pregó encetarà demà, a partir de les nou de la nit, el programa festiu a la plaça Mossèn Baldiri Reixach. Al llarg dels següents dies, s'organitzaran activitats com la jornada castellera, el correfoc, el castell de focs artificials, la cercavila de gegants i capgrossos o la visita guiada al campanar de l´església, que tornarà després de l´èxit com a ruta guiada de la passada primavera. Però la gran novetat és, sens dubte, la campanya contra les agressions sexistes, amb el lema "Només sí és sí". Per contra, s´ha hagut de suspendre la baixada de carretons, que es volia recuperar després de molts anys sense fer-se, per manca de participants.

Abans del pregó, els cristinencs ja podran començar a gaudir amb dues activitats amb escuma a la plaça 1 d´octubre de 2017, a partir de les sis de la tarda. Després del pregó, tindrà lloc la cinquena edició de Corremenhir, amb la colla castellera local Minyons de Santa Cristina. El primer dia festiu acabarà amb el concert de l´orquestra Di-versiones a la plaça del Mercat. Abans, com a teloners, a les onze de la nit, actuarà el grup Bipolar.

Dissabte hi haurà la jornada castellera amb la participació de les colles de Figueres, Capgirats de Castellar del Vallès i Minyons de Santa Cristina. La jornada castellera tindrà lloc a la plaça 1 d´Octubre de 2017, si bé la concentració de les colles es farà una hora abans al pavelló municipal. També dissabte hi haurà el tradicional correfoc, que enguany anirà a càrrec de la colla Gàrgoles de foc. La sortida serà a un quart d'onze de la nit de l´Oficina de Turisme. En acabar hi haurà el castell de focs artificials a la plaça 1 d´Octubre de 2017.

Diumenge hi ha un programa amb una gran diversitat d´activitats, com el campionat de futbol 3x3, el taller de maquillatge o la festa holi. Destaca el fet de recuperar dins la festa la visita guiada al campanar de l´església parroquial, que va tenir molt èxit en la seva estrena, l´1 de maig passat, amb una trentena de persones. També a la plaça 1 d´Octubre de 2017 hi haurà la cantada d´havaneres, a partir de dos quarts d'onze de la nit, amb Llops de Mar i Josep Andújar "Se".

Dilluns, a part de les curses aquàtiques al supertobogan, entre les quatre i les set de la tarda, al carrer Llibertat, hi haurà la cercavila de gegants i capgrossos. En aquesta edició, hi participarà la colla gegantera de Sant Feliu i comptarà amb l´animació musical del grup de percussió cristinenc Els Percunautes. La rua passarà per diversos carrers del poble a partir de dos quarts de vuit del vespre. També hi haurà el concert amb joves talents del poble amb Ivan i Laia o la caminada nocturna popular La rata pinyada. A la nit, actuarà el grup Hotel Cochambre.

Dimarts, darrer dia de la festa, acabarà amb concert i ball, amb l´orquestra Metropol, a la plaça del Mercat. Abans, sardanes i missa cantada dedicada a la patrona, Santa Cristina, amb la coral local Santa Cecília. Per contra, davant la manca de participants, s´ha hagut d´anul·lar la baixada de carretons, que es volia recuperar aquest any.