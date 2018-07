Càmping Laguna, mig segle al costat dels Aiguamolls

L'any 1968, quan la marina residencial d'Empuriabrava tot just començava a agafar forma, va néixer el càmping Laguna, situat al marge dret de la desembocadura de la Muga. El nom va sorgir, precisament, de les llacunes que existeixen en aquest indret geogràfic. Segons recorda el seu actual director, Joan Marc Grau, el fundador va ser Jaume Genové, que se'n va fer càrrec fins a l'any 2000. A partir de llavors, el càmping va passar a mans de la família Moixó –propietària dels terrenys–, que va encarregar la gestió a l'empresa Companyia Turística, que encara ho porta avui en dia. Des d'aquell moment, Grau subratlla que s'ha fet una important aposta per la sostenibilitat, tot aconseguint diversos premis i acreditacions mediambientals. Per tal de celebrar aquest mig segle d'existència, el càmping ha organitzat aquest estiu activitats especials i ha fet una exposició fotogràfica amb imatges que els han fet arribar els mateixos clients.

Ara fa 50 anys, el càmping Laguna es va convertir en una de les primeres instal·lacions turístiques a Castelló d'Empúries. Durant la dècada dels 70 es va anar consolidant, a mesura que el fenomen del campisme anava adquirint cada cop més importància per a l'economia de les comarques gironines. A poc a poc, el càmping es va anar dotant d'unes instal·lacions esportives importants i es va especialitzar en l'organització d'esports nàutics, aprofitant la proximitat de la badia de Roses. De fet, l'any 1982 va arribar a organitzar, conjuntament amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, una prova del campionat mundial de catamarà. Durant la dècada dels 80, el càmping va anar millorant els serveis i va obtenir els primers reconeixements, com el Diploma Turístic de Catalunya que els va concedir la Generalitat l'any 1985. Durant els 90 es van seguir millorant els serveis –com la piscina o el servei d'animació– i es va promocionar a les fires especialitzades de turisme.

A partir del 2000, amb el canvi de propietat, va començar una nova etapa per al Laguna. En un període de cinc anys es van moderitzar les infraestructures bàsiques d'aigua i electricitat, els sanitaris, les piscines, la zona esportiva, la zona de restauració i el restaurant i, sobretot, es va fer una aposta decidida per la sostenibilitat. Aquest, de fet, sempre havia estat un dels grans objectius del càmping, aprofitant la seva proximitat amb els Aiguamolls de l'Empordà. A partir del 2003, però, es va fer una declaració de política mediambiental on es comprometien a demostrar que «protegir el patrimoni natural i assolir un desenvolupament sostenible és compatible amb un alt nivell d'activitat turística».

A principis de 2004 es van aconseguir les acreditacions mediambientals i des de llavors la sostenibilitat ha guiat cada pas que ha fet el càmping. Destaca, especialment, l'aprofitament de l'energia solar per a l'escalfament de l'aigua sanitària i la producció d'energia elèctrica, l'ús de vehicles elèctrics per moure's dins del perímetre del càmping i el fet que, en general, és un càmping molt poc urbanitzat, ja que els camins estan el mínim d'asfaltats i les construccions no són de més d'una planta, quedant així integrades en el paisatge. També estan adherits a iniciatives com «Iberaves», que fomenta el turisme ornitològic responsable, han obtingut el segell Bed&Bike (amb Vies Verdes de Girona) per a la promoció del cicloturisme i entre les activitats que ofereixen als seus clients hi ha l'hípica, ja que es poden fer passeigs a cavall pels Aiguamolls.

En aquests moments, el càmping ocupa 14,5 hectàrees i té capacitat per a 780 parcel·les i 88 bungalous. La majoria dels seus clients són holandesos i alemanys, molts dels quals aposten per un turisme familiar que s'encadena generació rere generació: en molts casos, hi van començar a anar els avis quan va obrir el càmping, després ho van fer els fills i actualment ja hi venen els nets. Entre els turistes que reben, també hi ha francesos, belgues i espanyols, tot i que en percentatges menors. Molts d'ells han volgut participar en la commemoració d'aquest 50è aniversari tot aportant fotografies antigues amb les que s'ha fet una exposició. Es tracta d'imatges on es pot apreciar clarament l'evolució que ha tingut aquest racó de la Costa Brava en diversos aspectes, des de l'urbanisme fins a l'estètic. També es pot veure clarament com les tendes de campanya, que abans eren majoritàries, han deixat pas a les autocaravanes. D'altra banda, han fet un àlbum commemoratiu on es poden veure menús de l'època o fulletons promocionals antics. A més, han organitzat tallers i activitats especials i han inaugurat un nou sanitari equipat amb l'última tecnologia.