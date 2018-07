Si cantés en islandès, poca gent ho podria gaudir

L´artista islandès arriba aquest vespre a partir de les 21h al festival Portalblau, en una actuació a l´Alfolí de la Sal maridada amb vins del celler Ecocci Vi, de Sant Martí Vell, proposats per la sommelier Clara Antúnez, de La Gastronòmica.

P Què trobarem a l'actuació del Portalblau?

R Escoltareu una mica dels dos últims treballs que he fet. Un és el de cançons catalanes, la Nova Cançó en anglès, i les noves cançons originals del nou disc, que es diu Records, i allà tinc cançons en anglès, alguna versió també que no va entrar en el nou disc, hi ha dues cançons que sempre fèiem en directe, i a més a més, cançons originals meves però en català.

P Quin creu que és el secret de la seva música?

R Sé que a la gent el que li agrada molt són les cançons de tota la vida, les de la Nova Cançó, i versionades en anglès. Les cançons originals meves no són gaire complicades, així que jo crec que són cançons que agradaran, però l'estrena del nou disc va ser a l'abril, encarà està nou i no sé com el rebrà la gent.

P Per què va decidir interpretar les cançons catalanes en anglès i no en islandès?

R La idea era d'apropar, internacionalitzar cançons locals, que normalment s'havia fet al revés. S'agafaven els èxits que triomfaven als Estats Units o a Anglaterra i es traduïa a l'idioma local. Si ho fes en islandès, poca gent la podria gaudir. A més a més, jo no he compost mai en islandès, em fa una mica de respecte.

P Com és?

R No ho sé, sempre m'ha sortit molt més fàcil posar lletra en anglès. Em surt molt més fàcil per com és el rock o el pop, jo estava molt acostumat a escoltar-ne en anglès i és com un costum.

P Hi ha bona música local a Islàndia?

R Sí, fins i tot Sigur Rós, que és una banda que és coneguda per tot el món, canta en islandès. I em sembla genial, tant de bo ho pogués fer! I, jo què sé, potser en un futur faré cançons en islandès, jo no tanco les portes, mai dic mai.

P Si hagués de triar la seva cançó preferida d'entre les catalanes, quina seria?

R Fuà, difícil! Inicialment la meva preferida era la de Qualsevol nit pot sortir el sol, i ho continua sent. Però després vaig començar a tocar Que tinguem sort de Lluís Llach, i per mi també és súper important... i després vaig descobrir també la de Noia de porcellana, o sigui que per mi seria difícil escollir entre aquestes tres. Són totes fantàstiques a la seva manera.

P I n'hi ha alguna que estigui pendent de versionar?

R En volia fer una de Raimon, la de Jo vinc d'un silenci, que l'havia intentat, i no em va sortir bé. Per això aquesta la tinc clavada.

P La seva actuació entra dins el cicle DO RE VI, que marida música i vi. Li agrada?

R Vaig tastar un dels vins i és molt bo, però n'hi ha dos més que encara no he tastat i tinc ganes de fer-ho allà al concert. És una idea molt curiosa això de maridar música amb vi, no ho havia fet mai i realment tinc moltes ganes de provar-ho, a veure com surt.

P No podem deixar de parlar del seu últim gran projecte televisiu, Katalonski. Què ha significat aquest programa?

R Ha significat una gran experiència per a mi, ha sigut increïble. Jo no era gran viatger, i poder anar a tants llocs del món i trobar-me gent tan increïble com la que hem trobat és impagable, he tingut molta sort i estic molt content de participar en aquest projecte. I després, clar, veure'm per la tele, és una altra experiència que no havia tingut mai, i és molt curiós. És molt nou per a mi.

P Quina de les persones que ha visitat l'ha sorprès més que la resta?

R N'hi ha hagut moltes. La primera sorpresa va ser la Chloe, que va ser una sorpresa allà. Normalment contactem amb la persona abans, i ella va sortir del no-res. Però després hem vist històries molt sorprenents: la de la Katherine, que comença a aprendre català perquè ha escoltat una cançó de Sopa de Cabra, o l'Adrián, que és mig polonès i buscant vídeos i cançons de Polònia es troba amb Polònia, el programa, i s'hi enganxa. O el Ricardo, que aprèn català escoltant la Mònica Terribas a la ràdio. O el Leandro, que va decidir estudiar català gràcies a veure un capítol de Polseres Vermelles i havia estat un any sense sortir de casa amb agorafòbia, i gràcies a això va superar el seu problema.