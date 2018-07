Miquel Abras obre el festival Tempo de Girona

Unes 700 persones van assistir dijous al vespre al concert inaugural de la desena edició del festival Tempo sota les Estrelles de Girona, que va inaugurar el músic bisbalenc Miquel Abras com a artista sorpresa convidat. Mentre els assistents gaudien d'una copa de cava, el cantautor va presentar les cançons del seu nou disc, "La vida en un sospir", i va fer un repàs dels seus temes més coneguts en una zona Village -ubicada al passeig Arqueològic- plena de gom a gom.

Fins el 12 d'agost, el festival ha previst una programació musical variada amb concerts de pagament a la plaça dels Jurats i actucions gratuïtes a la zona Village. Pel que fa als concerts de pagament, s'ha programat un cicle de concerts soul, jazz, swing i pop entre els quals destaquen Love of Lesbian -que ja té les entrades esgotades des de fa dies - i Marlango, que actuarà aquesta nit amb un concert per reviure els seus grans èxits i avançra algunes cançons del que serà el seu nou disc, "Technicolor".

A continuació, el funk, gospel i jazz amb més ànima inundaran l'escenari de la mà d'Emmanuel Djob i la Jove Big Band Girona, el trio de Brooklyn Tortured Soul i els neoyorquins Lucky Chops. A més, un dels aspectes més destacats d'aquesta edició és la incorporació del projecte Young Girl Talent, de l'escola de noves arts aplicades Sarriart, que dóna l'oportunitat a les noies joves de demostrar el seu talent vocal i pianístic.

Mentrestant, com sempre, a la zona Village del passeig arqueològic oferirà diferents actuacions de pop-rock, blues, jazz, funky, indie i rumba, mentre que també hi haurà menús de dinar i sopar a càrrec del Ginjoler i cocteleria a l'aire lliure. Alguns dels artistes més coneguts que actuaran gratuïtament són Halldor Mar, Marion Harper, Rocío Faks i Edna Sey de la banda The Sey Sisters. També hi haurà Litus 3, Waltrapa & Cashmakers, The Holy Sinners, Sound System, Stone Clouds o David Mauricio, entre altres. A més, la col·laboració amb el festival Neu! portarà tres actuacions en una sola jornada: Tom Hagan, Ferran Palau i Ljubliana & The Seawolf.

En aquesta ocasió, a més, s'estrenarà una nova secció al Village anomenada Talents Tempo, en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, l'Espai Marfà i l'Escola de Música Moderna de Girona, posant l'escenari a dipsosició de nous talents gironins que volen una oportunitat per donar-se a conèixer.

Altres activitats destacades seran un taller de veu impartit per Emmanuel Djob, aprofitant la seva estada a la ciutat, i un Sopar Astronòmic el dia 1 d'agost organitzat per l'associació AstroGirona. Per últim, el cicle literari Tempo Llibres repetirà aquest any de la mà de Martí Gironell, que portarà tres coneguts escriptors per conversar sobre els seus llibres en un ambient distès: Javier Sierra, Alejandro Palamos i Care Santos.