Platja d'Aro acull aquest cap de setmana el sisè Desemboca rock'n'roll Festival

Platja d'Aro viurà aquest cap de setmana la sisena edició del Desemboca rock'n'roll Festival, que tindrà lloc des d'avui fins diumenge. Es tracta d'una proposta gratuïta per fer arribar el rock, el garatge, el rhythm'n'blues, el soul, el punk i la psicodèlia al cor de la Costa Brava al bell mig de l'estiu, de la mà de nou formacions capdavanteres en els seus gèneres i que combina la mirada catalana i estatal amb la internacional. El festival comptarà amb les actuacions de Medusa Box, Dinamita Brother, The Government i Cowbell (avui), The 54321s, Bobkat'65, Les Tones i PowerSolo (demà) i The Suitecase brothers (diumenge).

Organitzat per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, el festival manté la seva estructura habitual: dues vetllades nocturnes amb quatre concerts cadascuna a l'escenari principal de la plaça dels Estanys (al costat de l'estació d'autobusos) les nits de divendres a dissabte, des de dos quarts de deu fins a les dues de la matinada. Hi haurà servei de bar i un parell de fook-trucks. Per acabar, diumenge al matí hi haurà concert-vermut a la pizzeria la Riera, a partir de la una del migdia.