Julian Lage inaugura el Festival de Jazz de l'Estartit-Costa Brava

L´americà Julian Lange va inaugurar dijous la cinquena edició del Festival de Jazz l´Estartit-Costa Brava, que enguany canvia de format i emplaçament. Són quatre dies seguits de música en un nou espai, la plaça del Molinet, amb el cap de la Barra i les Illes Medes com a teló de fons. L´actuació de Lange va tenir una prèvia amb els ritmes de New Orleans del sextet sevillà O Sister!, que presentaven el seu quart disc, amb ritmes ballables de l´època daurada del swing al anys 20 i 30 del segle XX.

El trio de Julian Lage va meravellar ja d´entrada el públic que omplia les grades del festival. Lage va ser considerat un nen prodigi de la guitarra, que té entre els seus mèrits precoços haver tocat en una gala dels premis Grammy... amb 12 anys! I formar part del claustre de professors de la universitat d´Stanford des dels 15 anys. Amb 31 anys, la seva trajectòria és impressionant i l´ha portat no només a tocar amb els millors, de Jim Hall a Béla Fleck o Yoko Ono, sinó a ser comparat amb els millors guitarristes de jazz de la història.

A l´Estartit, Julian Lage es va acompanyar del baixista peruà Jorge Roeder i el bateria Eric Doob, tots ells habituals de la jove escena jazzística de Nova York i habituals dels grans esdeveniments del jazz arreu del món. Un trio que a banda d´una indubtable tècnica va exhibir també un gran entusiasme encomanadís.

Lluny de ser un mer exhibicionista de la guitarra, Lage va oferir un repertori efectiu i per agradar, amb moments per al lluïment propi i per als dels seus acompanyants, amb la sensació de conjunt ben avingut i que s´ho passava bé damunt l´escenari. Lange venia a presentar el seu darrer treball, Modern Lore, amb la seva Telecaster al coll i amb sons que en alguns moments s´apropaven al rock, en aquella amplíssima definició que engloba l´american music, amb incursions també al surf o tocs aflamencats. Una música elegant i sofisticada, apassionada i tècnicament impecable. Sembla que una de les pàgines brillants del futur del jazz està escrita.